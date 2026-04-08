Bilbao celebra el Silver Film Festival 2026 que se centrará en el amor y el sexo en mayores de 55

Bilbao se convertirá entre el 20 y el 24 de abril en la sede del Festival Internacional de Cine55+, es decir, el Silver Film Festival, donde se podrán ver películas y cortometrajes centrados en personas mayores y que este año está ha puesto el foco en el amor y el sexo sin edad.

Este festival es una iniciativa del Gobierno Vasco que ya se ha convertido en todo un referente tal y como la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico de Euskadi, Nerea Melgosa explicaba: "El trabajo del Silver Film Festival ha sido impresionante y este festival de cine se ha convertido en un referente tanto en Euskadi como fuera del país. Poco a poco se van rompiendo los estereotipos relacionados con las personas mayores y la labor del cine en este sentido es inconmensurable".

Melgosa también destacaba la importancia para la salud emocional y física del amor y el sexo en todas las etapas vitales y por supuesto también en la madurez: "La intimidad física y emocional nos ayuda a mantenernos activos, optimistas y con una autoestima saludable. Tanto el amor como el sexo contribuyen a nuestra salud mental y física, fomentando la felicidad, el equilibrio y el sentido de pertenencia. Es hora de desterrar la idea errónea de que estos aspectos de la vida son motivo de vergüenza o deben ser ocultados. Al contrario, debemos reivindicar el derecho de las personas mayores a vivir plenamente sus emociones y deseos. El amor y el sexo no son solo privilegios de la juventud, sino una parte esencial de la existencia humana en todas las etapas de la vida".

Maspalomas | Bteam Pictures

Durante el festival se podrán ver títulos como la nominada a nueve premios Goya, Maspalomas, cuyo actor protagonista José Ramón Soroiz se alzó con el galardón al Mejor Actor, también recibió la Concha de Plata del Festival de San Sebastián por su interpretación. Otros títulos que se proyectarán serán Dorados 50, Mi amiga Eva, 80 egunean o El placer es mío. Además, también habrá entrevistas y coloquios sobre la temática y las diferentes proyecciones.

Estos títulos podrán verse en diferentes lugares de la ciudad de Bilbao como El Museo Guggenheim, la Sala BBK y el Edificio del Ensanche.