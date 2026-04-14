Los barrios envejecen sin relevo generacional: ¿qué son las ciudades geriátrico?

Las llamadas 'ciudades geriátrico' son ya un fenómeno muy extendido que afecta a más del 20% de la población, por eso, en muchos edificios hasta tres cuartas partes de los vecinos son mayores de 65 años.

En una misma ciudad podemos encontrar barrios en los que la media supera los 50 años, y en otros apena llega a los 35. Son barrios que envejecen sin relevo frente a nuevos desarrollos llenos de familias jóvenes.

Dos modelos de barrio: los de las piscinas... y los 'geriátricos'

Actualmente, en nuestro país conviven estos dos modelos de barrio: los de las piscinas y los geriátricos. Los primeros concentran familias jóvenes en urbanizaciones nuevas, con parques, colegios y piscinas. En otro lado, los geriátricos son barrios antiguos, donde los vecinos compraron su casa a finales de los años setenta y todavía siguen ahí. En estos últimos están desapareciendo guarderías o discotecas, y en su lugar proliferan farmacias, ópticas o centros de día. Son zonas céntricas y tranquilas donde los hijos se fueron y la población mayor se quedó.

Casas que en los setenta costaron 460.000 pesetas: 2.800 euros

Toñi, por ejemplo, lleva viviendo en el municipio madrileño de Móstoles 54 años, y en su momento su casa de tres habitaciones le costó 460.000 pesetas, lo que ahora significaría 2.800 euros: "Con eso no compras ni unas pipas", dice un jubilado.

30 de cada 40 viviendas son de jubilados

Lógicamente son precios totalmente impensable actualmente: "Un alquiler aquí rondará entre los 800 y 1.000 euros", dice Toño. Como ella, casi 10 millones de personas viven en barrios donde se supera la media de edad: "Si hay 40 viviendas, 30 de ellas son de jubilados".

Los vecinos siguen siendo los mismos, solo con que 40 años más, y es que estas casas ni se alquilan, ni se venden, se heredan: "Los dueños han fallecido, otros han alquilado y otros las han vendido los hijos". Y así, generación tras generación, estos barrios se han quedado atrasados: "Esta zona se ha quedado igual que en el año 1973, cuando vinimos a vivir", nos cuenta Toñi.

"Ya no existen las tiendas de antes...", pero tener zonas envejecidos por todas partes tiene consecuencias: "La esperanza de vida ha subido mucho, por lo tanto la gente que vivía en esos barrios envejece en estos barrios... No hay guarderías, no hay acceso al transporte urbano eficiente...", asegura Elena Lasarte, doctora en economía. Una realidad que deja en el aire una pregunta: ¿quién vendrá después?