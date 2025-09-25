El ayuntamiento de Madrid pone en marcha talleres para enseñar a personas mayores a realizar trámites electrónicos

Cada vez la sociedad está más digitalizada, la Administración, los bancos, el ocio, prácticamente todo se puede hacer ya de forma digital. Sin embargo para algunos adultos mayores manejarse con dispositivos electrónicos o hacer algunos trámites todavía les resulta complicado. Por este motivo y con el objetivo de romper un poco más esta famosa brecha digital el ayuntamiento de Madrid ha realizado talleres para personas mayores que quieran aprender a desenvolverse en entornos digitales.

Ya se han desarrollado 30 talleres formativos en los que han participado más de 200 personas mayores de 60 años y en los próximos meses está previsto que se realicen al menos 68 talleres más. En total serán 98 cursos de capacitación digital distribuidos en los diferentes barrios o distritos de la ciudad en 28 centros municipales.

Actualmente en el CMM Loyola de Palacio se está impartiendo el curso Ciudadanía e identidad digital, que incluye un módulo dirigido a explicar sistemas como el certificado electrónico, la firma electrónica o la CL@VE, y otro para aprender a solicitarlos o instalarlos. Asimismo, en el taller enseñan a los usuarios a relacionarse de forma telemática con la Agencia Tributaria y también el manejo de Mi Carpeta Ciudadana y de la aplicación de la Dirección General de Tráfico (DGT).

En estos talleres los estudiantes aprenden conocimientos útiles para utilizar en el día a día y también les enseñan a identificar y prevenir posibles estafas.