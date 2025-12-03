Último día para inscribirse en el primer turno del programa de Termalismo del Imserso

Con el fin de fomentar un envejecimiento activo y saludable, el IMSERSO ofrece el interesante programa de Termalismo, paquetes de viajes a balnearios para cuidar la salud y relajarse, ya sea durante los tratamientos y también durante las actividades de ocio que ofrecen los serviciosde este programa.

Como ya os adelantamos, el plazo para inscribirse para solicitar una plaza en el Programa de Termalismo para la temporada de 2026 ya está abierto desde el pasado 4 de noviembre y seguirá abierto, incluyendo el plazo para presentarse a las listas de espera hasta el 31 de octubre de 2026.

No obstante, el próximo 4 de diciembre de 2025 termina el primer plazo para inscribirse en el turno del programa de Termalismo para disfrutarlo durante los meses de febrero a agosto de 2026.

Personas mayores disfrutando en un balneario | iStock

A partir de esa fecha y hasta el próximo 14 de mayo de 2026, los interesados en disfrutar del programa entre febrero y agosto quedarían en lista de espera.

Por otro lado, si no te preocupa la fecha, aún podrás apuntarte en el segundo turno de este programa que se disfruta durante los meses de septiembre a diciembre y cuya fecha para inscribirse permanecerá abierta hasta el 15 de mayo del próximo año.