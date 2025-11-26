¿Qué son los lentigos solares y qué tiene que ver con la edad?

Con la edad y el envejecimiento nuestro cuerpo sufre irremediablemente cambios físicos, uno de los más notables suele producirse en la piel ya que esta va perdiendo colágeno y elasticidad lo que favorece la aparición de arrugas o que se note la piel caída. También la exposición al sol a lo largo de los años provoca la aparición de manchas en la piel conocidas como lentigos solares.

Estas manchas solares suelen aparecer en las zonas más expuestas de nuestro cuerpo al sol como por ejemplo las manos, antebrazos, la cara o los hombros. No es una enfermedad, aunque como todo lo que caracteriza a la piel y la exposición solar no viene mal revisar que esas manchas no cambian de tamaño y forma, y acudir a un profesional ante cualquier duda.

Estas manchas están asociadas al envejecimiento ya que suelen aumentar su aparición sobre todo en personas entre los 50 y los 60 años. De hecho según los expertos el 90% de las personas mayores de 60 años tiene lentigos solares.

Son un signo de fotoenvejecimiento que más preocupación causa en los usuarios de las consultas de dermatología ya que es una de las consultas más frecuentes tal y como detalla la especialista Victoria Jiménez del Hospital Quirónsalud de Córdoba. "Los lentigos solares son una manifestación muy común del foto envejecimiento cutáneo, pero pueden tratarse de forma eficaz con tecnología avanzada, logrando una piel más uniforme y luminosa".

No obstante, son lesiones benignas y que su tratamiento es más por estética que por salud. Y aunque suele estar asociado al envejecimiento, también pueden aparecer en personas más jóvenes con pieles muy claras o que se han sometido mucha exposición solar.

La especialista señala que el otoño es una buena época para realizar posibles tratamientos a las personas interesadas ya que la exposición solar es menor. Jiménez recuerda que "La piel tiene memoria y que cada verano deja su huella".