Ayudas de hasta 1.100 euros en Extremadura para aquellos abuelos cuidadores de sus nietos

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha aprobado la concesión de ayudas de contratación de personal doméstico para dedicados al cuidado de menores y personas con discapacidad, que oscilarán entre los 222 y 1.100 euros al mes, dependiendo de las horas contratadas, y que cubrirá en torno al 80% del sueldo.

Según ha explicado en una rueda de prensa la portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, en 2026 se destinará un total de 600.000 euros para este proyecto. La gran novedad es que ahora también podrán recibir ayudas los abuelos que cuiden de sus nietos.

Por otra parte, para 2026 también se incrementará el importe de la ayuda en un 10% en el caso de familias monoparentales o residentes de municipios de 5.000 habitantes. En el caso de contratar a víctimas de violencia de género, el importe también se podrá ver incrementando en un 10%.

Estas ayudas se podrán solicitar en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) y se aplicarán a los contratos realizados desde el 1 de enero de 2024, pues a pesar de su baja demanda desde su puesta en marcha en 2020, la Junta sigue apostando por impulsar el trabajo doméstico.

Unas subvenciones que tienen como objetivo facilitar la conciliación entre la vida personal, familiar y laboral a través del cuidado a domicilio de hijos menores de 14 años o de familiares de primer o segundo grado de consanguinidad, es decir, padres, abuelos, nietos o hermanos con discapacidad reconocida igual o superior al 33%.