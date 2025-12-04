Sarah Paulson homenajea a Diane Keaton entre risas y emoción con los curiosos mensajes que le dejó la fallecida actriz en su buzón de voz

Diane Keaton era única y dejó una huella imborrable no solo en el cine sino también entre todos los que la conocían, así lo demostraron las numerosas muestras de afecto que se vieron por redes sociales cuando falleció el pasado 11 de octubre.

Ahora ha sido recordada de una forma entrañable en la Gala Anual de las Mujeres del Entretenimiento que celebra The Hollywood Reporter. En un momento dado de la gala la actriz Sarah Paulson, ha subido al escenario, era una buena amiga de Diane Keaton, y ha decidido no ser "egoísta" y compartir algunos de los mensajes que Keaton le mandaba porque definitivamente eran algo. Así lo recogía en un vídeo ENews.

"Imbécil, ¿cuál es tu dirección? 6:30, Diane Keaton, actriz" comenzaba diciendo Paulson y continuaba "Quiero verte en tu casa, idiota, ¿Cuándo quedamos? Di". "Sarah, odio tu teléfono, está siempre lleno y no puedo dejar un mensaje".

La actriz continuaba leyendo los mensajes: "¿Cómo estás, quiero escucharlo todo, cuando vuelves? Me enviaste un email recientemente, pero no lo tengo, no me preguntes por qué, no preguntes que he hecho, soy una perdedora desde siempre."

"Sarah, vi tu película anoche, tu actuación fue genial y estabas preciosa. He intentado dejarte un mensaje, pero como siempre, tu buzón de voz está lleno."

"Como siempre he llamado, como siempre tu buzón está lleno, como siempre no quiero escribir un mensaje, como siempre quiero ver tu cara, como siempre me voy de la ciudad o tu te vas de la ciudad, todo como siempre. Somos muy afortunadas. ¿Te gusta ser actriz? A mi no."

"¿Eres suficientemente feliz? Di"

"Es imposible contactarte voy a hablar con Holland (La pareja de Sarah Paulson) sobre ti, para empezar sobre tu inalcanzable teléfono. ¿Qué narices estás haciendo? Uno de tus muy pocos viejos amigos"

"Mira ya no puedo más con tu máquina de teléfono, he intentado llamarte muchas veces, es espeluznante, he intentado los dos teléfonos y no he tenido la oportunidad de decir lo que quiero decir. Cada vez que te llamo soy rechazada. ¿Tienes algún numero secreto, imbécil?"

Tras estos mensajes que han levantado numerosas risas entre el público, Sarah Paulson se despedía leyendo el mensaje que le hubiera gustado enviarle a Diane, un último email. Mientras lo leía no ha podido evitar emocionarse recordando a la fallecida actriz.

"Querida Dumdum, quiero decirte que siento que mi buzón de voz estuviera siempre lleno. Quiero decirte perdón por no estar disponible cada vez que me has llamado. Quiero decirte como es de horrible el mundo sin ti. Quiero contarte todo lo que ha ocurrido en mi vida durante los 54 días desde que ya no estás. Quiero decirte que el mundo perdió la cabeza de pena el día que moriste y quiero decirte que te echaré de menos siempre y continuaré siendo una imbécil y sabré que tu me habrías alentado en saberlo, pero sobre todo, quiero decir gracias. Gracias por ser mi amiga, Sarah Paulson, actriz. Por favor, llama."

El público se reía emocionado también mientras Sarah abrazaba a la también actriz y amiga de Diane Keaton, Goldie Hawn.

Indirectamente su discurso viene a recordar que a veces vivimos tan deprisa que nos olvidamos de lo importante que es seguir manteniendo el contacto de las personas que queremos y lo necesario que es devolver esas llamadas de amigos y familiares, ya que cuando no estén con nosotros nunca podremos devolverlas.