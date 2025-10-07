Una app convierte la memoria de las personas mayores en un libro de recuerdos

Las personas mayores son historia viva, las vivencias de una persona de edad pueden resultar fascinantes para los más jóvenes porque a través de sus recuerdos puedes descubrir cómo ha ido cambiando y evolucionando la sociedad en tan solo unos años. Sin embargo, esas vivencias y anécdotas suelen desaparecer cuando la persona fallece. Ahora una aplicación puede convertir esos recuerdos en autobiografías escritas, que pueden convertirse en un maravilloso legado familiar.

Se trata de VersedIA, una aplicación que usa inteligencia artificial y a través de entrevistas y preguntas clave va estructurando tu biografía o memorias, hasta poder convertirlas en un documento, un archivo en PDF que podría imprimirse y materializarse en un libro, algo que la propia app también da opción.

Está pensada para ser usada de forma intuitiva y poder tanto escribir tus recuerdos o dictarlos mediante la voz, incluso tiene un modo asistido para aquellas personas que puedan tener algún problema a la hora de aclararse con su utilización.

VersedIA es un proyecto nacido en la Universitat Jaume I de Castellón (UJI), además también participan en la iniciativa INCIBE del CEEI de Castellón.

Actualmente la aplicación puede descargarse tanto en Android como iOS, y tiene dos planes de precios dependiendo del servicio que quieras adquirir para conservar tus memorias.