El altar de muertos dedicado a Agustín Lara en Madrid se visita gratis hasta el 8 de noviembre

Una de las citas más atractivas de octubre en Madrid es el Altar de Muertos de la Fundación Casa de México, una colorida fiesta en torno a la muerte al más puro estilo mexicano. Cada año, la capital acoge uno de los altares más vistosos de España, con entrada gratuita durante el primer mes de otoño, y cada edición cuenta con una decoración diferente.

El altar se abrió al público el 2 de octubre y podrá visitarse hasta el 8 de noviembre en la sede de la fundación, en la calle de Alberto Aguilera, 20.

Agustín Lara, protagonista de la ofrenda

La ofrenda de este año está dedicada al compositor mexicano Agustín Lara (1897-1970), apodado «el Flaco de Oro» y considerado uno de los grandes autores de boleros y música popular en español del siglo XX. Madrid lo recuerda también por el chotis «Madrid», que regaló a la ciudad. Por eso la dedicatoria resulta especialmente castiza: su legado musical, según la fundación, une memoria, identidad y lazos afectivos entre México y España.

La decoración escenifica un cementerio de las montañas de Michoacán durante la noche de Día de Muertos, el momento en que las familias acuden a encontrarse simbólicamente con las almas de sus seres queridos. Habrá tumbas decoradas con flores de cempasúchil, velas y ofrendas, además de senderos de pétalos y calaveras, todo ello acompañado por la música de Lara. En Michoacán, la llegada de la mariposa monarca coincide cada año con estas fechas y tradicionalmente se asocia con las almas de los difuntos. El diseño y la coordinación corren a cargo de Beatriz Redo.

El altar principal se complementa con un recorrido por piezas de arte popular mexicano vinculadas al Día de Muertos, entre ellas trabajos de hojalata repujada, cartonería y papel picado.

El acceso al altar es gratuito. Para la visita por cuenta propia no hace falta reservar. El horario de acceso libre es de 10:00 a 18:45 horas los lunes, de 10:00 a 13:45 de martes a viernes y de 10:00 a 12:45 los sábados y domingos. El 1 de noviembre y los festivos también hay acceso libre, sin registro y sin recorrido guiado.

Quien prefiera un recorrido guiado de unos 20 minutos, que incluye el altar principal, la colección de arte popular y el altar tradicional de la segunda planta, puede hacerlo por las tardes: de martes a viernes de 14:00 a 20:30 horas, los sábados de 13:00 a 20:30 y los domingos de 13:00 a 18:30. No hay visitas guiadas los lunes.

Para reservar día y hora de la visita guiada es necesario suscribirse a la newsletter de Casa de México. La suscripción, no obstante, no asigna una entrada: cada viernes la fundación envía un enlace con el calendario de fechas y horarios para reservar, y las entradas se liberan de forma paulatina cada semana. Las entradas son gratuitas y la fundación no dispone de taquillas para el altar.

Quienes no tengan reserva pueden sumarse a la fila habilitada para personas sin reserva, sujeta a aforo. Se recomienda llegar con 10 minutos de antelación a la hora indicada en la entrada.

Normas para los visitantes

Los menores a partir de 4 años necesitan entrada para el recorrido guiado por motivos de aforo, y a partir de los 15 años pueden acudir sin un adulto acompañante. No se admiten mascotas, salvo perros guía o de asistencia, y las mochilas de gran volumen, maletas, instrumentos musicales y carritos de bebé deben dejarse en la consigna. El edificio cuenta con accesos adaptados para personas con movilidad reducida. El acceso a las exposiciones «Fue de día, fue de tarde, fue fantástico» y «Muerte nuestra de cada día: una mirada contemporánea desde el heliograbado» es libre y gratuito, e independiente de la entrada al recorrido guiado.

Talleres, cine y espectáculos para toda la familia

Casa de México completa la celebración con una amplia programación. Entre los talleres figuran la creación de un altar de Día de Muertos en miniatura, el maquillaje inspirado en esta tradición, la decoración de calaveras de chocolate, el repujado en hojalata, el papel picado y los tocados de flores. También hay proyecciones, como la película «Soy Frankelda» dentro del ciclo de cine familiar, espectáculos infantiles como «Chilpayate» o «Donde cantan las almas» y cursos sobre la muerte en las civilizaciones antiguas y en el arte mexicano.