La Seguridad Social permite descargar al instante un informe que acredita solo tu edad legal de jubilación

Desde el 30 de septiembre de 2026, la Seguridad Social ofrece un nuevo servicio que permite obtener en el momento, una vez identificada la persona, un informe específico que acredita la edad legal ordinaria de jubilación y la fecha exacta en la que se alcanza. El documento puede descargarse a través del portal Tu Seguridad Social (TUSS) y resulta especialmente útil para quienes necesitan presentar esta información ante su empresa o ante un tercero. Así lo recoge la guía publicada ese mismo día por la Revista de la Seguridad Social.

El servicio permite obtener el informe sin desplazarse y su emisión automática facilita un acceso cómodo y ágil. Según la Seguridad Social, contribuye a simplificar gestiones relacionadas, entre otros ámbitos, con los planes de jubilación parcial que ofrecen algunas empresas.

Qué acredita y en qué se diferencia del simulador

El informe acredita únicamente dos datos: la edad legal ordinaria de jubilación de la persona interesada y la fecha en la que alcanzará esa edad. Su finalidad es que la ciudadanía pueda demostrarlos ante una empresa u otra persona o entidad sin necesidad de facilitar información adicional.

Hasta ahora, esta información podía consultarse mediante el simulador de pensión de jubilación, pero el informe resultante podía incluir otros datos, como la vida laboral, la cuantía estimada de la pensión, el complemento para la reducción de la brecha de género o las opciones relacionadas con la demora de la jubilación. El nuevo documento se limita a lo imprescindible y evita que otros datos personales o económicos trasciendan a terceros.

Cómo se calcula la fecha

El cálculo parte de las mismas premisas que utiliza el simulador. En concreto, se considera que todas las cotizaciones están ingresadas y que la situación laboral actual de la persona se mantiene hasta la fecha en la que alcance su edad legal ordinaria de jubilación. El informe refleja, por tanto, estas hipótesis, y si la situación de la persona cambia, su caso puede cambiar con ella.

Dos caminos para descargarlo

La vía depende de si la edad legal puede calcularse solo a partir de la vida laboral o de si intervienen otras circunstancias.

Si no concurren circunstancias relativas a hijos o discapacidad, hay que acceder a Tu Seguridad Social y localizar, desde la página principal, la opción «Informe de edad legal de jubilación», dentro del apartado "Otras gestiones".

Cuando para determinar la edad legal sea necesario tener en cuenta otros parámetros, como la existencia de hijos o una discapacidad, el informe está disponible dentro del simulador de pensión de jubilación. Una vez realizada la simulación, hay que pulsar "Informe edad legal de jubilación", situado junto a la opción "Informe PDF". Esta modalidad permite incorporar datos personales que puedan afectar al cálculo.

Cómo identificarse

Para descargar cualquiera de los dos informes basta con introducir el código que el servicio envía por SMS al teléfono móvil de la persona interesada. Para poder utilizarlo, el número debe estar registrado previamente en la Seguridad Social. Quien no lo tenga actualizado puede consultar la guía de la Seguridad Social para mantener al día los datos personales.

Atención a los SMS fraudulentos

El código del informe llega porque la persona lo ha solicitado desde el portal, algo distinto de los mensajes que se reciben sin haberlos pedido. El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) avisó el 19 de agosto de 2026 de una campaña de SMS falsos que suplantan a la Tesorería General de la Seguridad Social, anuncian una actualización pendiente y dirigen a una web falsa que imita a la oficial, donde acaban pidiendo el DNI y los datos de la tarjeta o la cuenta.

La Seguridad Social no solicita pagos ni actualizaciones de datos mediante enlaces en SMS. Para comprobar cualquier aviso, se recomienda entrar directamente en la aplicación Importass o en la sede electrónica, sin pulsar enlaces recibidos por mensaje o correo. Quien ya haya pulsado y facilitado datos puede llamar al 017 de INCIBE y avisar a su banco para bloquear movimientos y tarjeta.

Limitaciones y próximas ampliaciones

Por ahora, el informe no sirve en todos los supuestos. La Seguridad Social prevé ampliar el servicio para que también informe sobre la edad legal de jubilación en casos en los que existan bonificaciones de edad por razón de la actividad. Está prevista, además, la creación de un informe específico sobre jubilación parcial, que permita a las personas trabajadoras acreditar ante su empresa que reúnen la edad y las demás condiciones necesarias para acogerse a un plan de jubilación parcial.

Con este servicio, la Seguridad Social avanza en la digitalización de sus trámites y facilita un acceso más directo a información concreta sobre los derechos de protección social. La iniciativa se enmarca, además, en las recomendaciones séptima y vigésima del Pacto de Toledo en materia de información a la ciudadanía y transformación digital.