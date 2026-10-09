España tira 24 kilos de comida por persona al año pese al descenso del desperdicio

El desperdicio alimentario en España ya se cuantifica (va ligeramente a la baja) gracias a iniciativas, foros y agentes sociales que buscan concienciar a toda la cadena del coste de este despilfarro; se unen a esta batalla leyes como la española, en vigor desde abril.

Cada español desperdicia más de 24 kilos de comida al año, lo que significa dos kilos al mes, según los datos a 2025 del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que mantiene la cifra en 1.129,9 millones de kilos; es un 19 % menos que hace seis años, pero apenas se reduce el 0,4 % sobre 2024.

De acuerdo con un barómetro de la organización de empresas de gran consumo Aecoc, el 23 % de los hogares asegura que en su casa no se desechan alimentos, frente a un 28 % que reconocen que tiran bastante o mucho. Entre los motivos, el principal es el olvido, ya que un 54 % de los encuestados revela que dejan los alimentos en las nevera sin percartarse del final de la vida útil de consumo.

Según Aecoc, el desperdicio supone en España 152 euros cada segundo y la cantidad desperdiciada en un día en los hogares sería suficiente para alimentar a 4.500 personas durante un año.

Más allá de los hogares, del súper y del campo, los grandes eventos son otro de los focos que redistribuyen el excedente alimentario. Estos actos masivos concentran durante unos días una importante actividad en la restauración y son una oportunidad para prevenir el desperdicio y que los alimentos no consumidos "tengan una segunda vida", según la Federación Española de Bancos de Alimentos (Fesbal).