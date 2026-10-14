Veinte años de la Ley de Dependencia: CEAPs lanza una campaña para recordar que los derechos "no pueden esperar"

Tras 20 años de la aprobación de la Ley de Dependencia, España ha avanzado en el reconocimiento del derecho a recibir cuidados, pero todavía existe una distancia importante entre tener un derecho reconocido y poder ejercerlo en condiciones adecuadas. Con este diagnóstico, y coincidiendo con el Día Internacional de las Personas de Edad, el Círculo Empresarial de Atención a las Personas (CEAPs) ha puesto en marcha la campaña "20 años. 20 derechos que no pueden esperar", que se desarrollará durante todo el mes de octubre.

La iniciativa busca recordar los derechos que deben acompañar a las personas a medida que envejecen y, especialmente, cuando necesitan apoyos o cuidados de larga duración. Entre ellos figuran decidir cómo y dónde vivir, recibir los cuidados necesarios cuando se necesitan, acceder a servicios profesionales y de calidad, conservar la capacidad de decisión, recibir atención sanitaria en igualdad de condiciones, vivir en una residencia entendida como hogar o permanecer en el domicilio cuando esa sea la elección de la persona y existan los apoyos necesarios.

A ellos se suman cuestiones que siguen condicionando su ejercicio efectivo, como las diferencias entre comunidades autónomas, las dificultades de acceso a servicios en el medio rural, las listas de espera, la falta de profesionales o una financiación todavía insuficiente para responder al crecimiento de las necesidades de cuidados.

Un derecho reconocido debe poder ejercerse

CEAPs considera que el vigésimo aniversario de la ley debe servir para analizar cuánto ha avanzado el país y, sobre todo, cuánto queda por hacer. Según su presidente, Rafael Sánchez-Ostiz, 20 años después hay que dar un paso más, porque no basta con reconocer derechos sobre el papel: las personas tienen que poder ejercerlos cuando los necesitan, con servicios suficientes, profesionales y de calidad e independientemente del lugar en el que vivan. A su juicio, los derechos necesitan recursos, profesionales y servicios capaces de convertirlos en realidad.

La organización insiste especialmente en el derecho de las personas mayores a seguir decidiendo sobre su propia vida. Necesitar apoyos para determinadas actividades cotidianas, defiende, no debería significar perder la capacidad de decidir dónde vivir, cómo organizar el día a día, qué relaciones mantener o qué recurso utilizar en cada momento. Para ello, CEAPs considera necesaria una red suficientemente desarrollada de residencias, centros de día, ayuda a domicilio y teleasistencia, que permita adaptar la respuesta a las circunstancias y preferencias de cada persona.

Igualdad en el acceso a la atención sanitaria

La campaña abordará también uno de los asuntos que CEAPs reclama de manera reiterada: la igualdad en el acceso a la atención sanitaria. Las personas que viven en una residencia mantienen exactamente los mismos derechos sanitarios que cualquier otro ciudadano. La organización defiende que las residencias son hogares y reclama una coordinación efectiva entre Atención Primaria, hospitales, Salud Pública y centros residenciales, que garantice la continuidad asistencial sin trasladar al ámbito residencial funciones que corresponden al sistema sanitario.

Desigualdades entre territorios y en el medio rural

Otro de los derechos que CEAPs quiere situar en el debate es el de recibir una respuesta adecuada con independencia del territorio. Las diferencias entre comunidades autónomas en los tiempos de tramitación, las prestaciones, la intensidad de los servicios o el desarrollo de recursos provocan que personas con necesidades similares puedan encontrar respuestas distintas según dónde residan.

La situación adquiere una dimensión especial en el medio rural, donde la dispersión geográfica y la menor disponibilidad de determinados servicios pueden dificultar aún más el acceso a los apoyos. Sánchez-Ostiz sostiene que la universalidad de un derecho se demuestra cuando cualquier persona puede ejercerlo en condiciones de igualdad, y que reducir las desigualdades territoriales debe ser una prioridad del sistema de dependencia.

La situación de los profesionales

Parte de la campaña se dedicará a quienes hacen posible a diario los cuidados. La falta de profesionales se ha convertido, según CEAPs, en uno de los principales retos del sector y condiciona su capacidad para responder al incremento de la demanda asociado a la longevidad. Por ello, reclama una estrategia nacional que prestigie las profesiones vinculadas a los cuidados, refuerce la formación especializada, facilite la incorporación de jóvenes, agilice la homologación de titulaciones extranjeras y genere oportunidades reales de desarrollo profesional.

La tecnología y la innovación forman igualmente parte de ese futuro, siempre como herramientas al servicio de las personas y de los profesionales. Para la organización, su incorporación debe contribuir a reducir tareas administrativas, anticipar riesgos, mejorar el seguimiento y permitir que los equipos dispongan de más tiempo para la atención directa.

Una financiación suficiente, estable y finalista

El recorrido concluirá poniendo el foco en una condición imprescindible para hacer posible todo lo anterior: una financiación suficiente, estable y finalista del sistema de dependencia. Sánchez-Ostiz afirma que cumplir 20 años debe servir para mirar lo conseguido, pero sobre todo para decidir qué sistema se quiere construir para las próximas décadas. España va a vivir, advierte, una enorme transformación demográfica y hay que anticiparse: el reto ahora es que vivir más años vaya acompañado de la seguridad de saber que, cuando se necesiten apoyos, habrá un sistema preparado para responder.