El sencillo truco casero para eliminar los pulgones de las plantas sin usar químicos fuertes

Ha finalizado el verano y, con ello, la actividad de las plagas empieza a ralentizarse. Sin embargo, las altas temperaturas persistentes y los insectos no desaparecen de la noche a la mañana.

Una de las plagas más comunes y que puede resultar bastante persistente si no se controla adecuadamente son los pulgones. Estos pequeños insectos son dañinos para las plantas, pero suelen ser fáciles de identificar. Ahora bien, ¿cómo se eliminan?

Estos insectos pertenecen a la familia de los áfidos y, pese a ser de pequeño tamaño, suelen ser fáciles de identificar. Tienen el cuerpo redondeado y parecido a un huevo, y sus colores más comunes son el amarillo, el verde y el negro.

Algunas de sus especies tienen alas y suelen formar colonias en el envés de las hojas o en los brotes de las plantas, por lo que es más fácil identificar si hay una plaga. Se alimentan de la savia, pero algunos viven y se alimentan exclusivamente de una sola planta, de acuerdo con información divulgada por la tienda especializada en huertos Cocopot.

Dada la forma, el color y los hábitos de estos insectos, es relativamente fácil identificar su presencia en las hojas. Sin embargo, el debilitamiento de una planta, las deformaciones o una curvatura en las hojas también son indicadores.

Otros síntomas de su presencia incluyen el desarrollo más lento de la planta en comparación con otros cultivos, la presencia de hormigas atraídas por la melaza pegajosa que producen y la aparición de hongos por esta misma melaza.

¿Cómo eliminar la plaga sin usar químicos fuertes?

Muchos hogares tienen niños pequeños o mascotas a los que les gusta comerse las plantas, por lo que se convierte en prioridad evitar el uso de productos químicos agresivos porque pueden resultar dañinos para ellos.

El fundador de la tienda online de plantas Ypikue, Álvaro Pedrera, aconseja utilizar una mezcla de agua con jabón potásico para combatir esta plaga. Afirma que la mezcla no supone un riesgo para los niños y las mascotas y puede servir como remedio contra esta plaga, pero apunta que, si persiste, es mejor recurrir a productos más fuertes o a un experto.

Pedrera recomienda llenar una botella con pulverizador con agua y añadir una pequeña cantidad de jabón potásico. Se agita bien la botella y se pulverizan todas las hojas y tallos de la planta afectada por ambos lados.

Este proceso debe repetirse cada dos o tres días durante un periodo de dos semanas. Pasado este periodo, el problema debería estar resuelto, pero si no es suficiente, se puede recurrir a otros remedios más potentes.