El papa León XIV será operado de un nódulo pulmonar: qué es esta lesión y cuándo puede ser maligna

El papa León XIV será ingresado este martes al mediodía en el Policlínico Gemelli de Roma para ser operado de un nódulo en el pulmón, según informó la oficina de prensa del Vaticano. La Santa Sede no ha precisado la fecha exacta de la intervención, aunque ha avanzado que el posoperatorio durará una semana y que el pontífice deberá suspender su agenda durante la recuperación.

¿Qué es un nódulo pulmonar?

El propio León XIV anunció el pasado domingo, tras el rezo del Ángelus, que los médicos habían detectado la lesión durante unos controles rutinarios. Según explicó, el nódulo se encuentra en una fase muy inicial y bien localizado. La intervención se produce a menos de un mes del viaje que tiene previsto realizar a Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre. Un nódulo pulmonar es una pequeña lesión localizada en el pulmón, generalmente redondeada u ovalada, que suele detectarse mediante una radiografía o una tomografía computarizada. Según la información de la Clínica Universidad de Navarra recogida por EFE Salud, la mayoría de los nódulos descubiertos de manera casual o durante programas de cribado son benignos y no tienen carácter tumoral. Sin embargo, algunos pueden corresponder a un cáncer. La posibilidad de que una lesión sea maligna depende de varios factores, entre ellos su tamaño, forma y localización, así como los antecedentes médicos de la persona. Por ello, la detección de un nódulo no implica necesariamente que exista un tumor maligno, pero sí hace necesario realizar un seguimiento para valorar su evolución y determinar si se requieren pruebas adicionales.

La detección precoz de estas lesiones en personas con un riesgo elevado, incorporadas a programas de cribado, puede aumentar las posibilidades de identificar el cáncer de pulmón en fases tempranas. Aunque el consumo de tabaco constituye su principal causa, este tipo de cáncer también puede aparecer en personas que no fuman. Los nódulos pulmonares suelen ser asintomáticos, por lo que pueden descubrirse durante pruebas médicas realizadas por otros motivos. Cuando aparecen síntomas, estos pueden estar relacionados con otras enfermedades respiratorias, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, las bronquiectasias o el tabaquismo.

Síntomas y factores de riesgo

En algunos casos, los nódulos benignos pueden provocar manifestaciones propias de las infecciones respiratorias, como tos o fiebre. Por su parte, determinadas lesiones tumorales pueden producir síntomas asociados a un síndrome paraneoplásico o a una enfermedad metastásica. Entre los factores que pueden aumentar la sospecha de malignidad figuran el tamaño, la forma y la localización del nódulo, además del tabaquismo y los antecedentes personales o familiares de cáncer. También influyen determinadas exposiciones laborales, como el amianto, y factores ambientales, entre ellos la contaminación y el gas radón. La edad es otro elemento que se tiene en cuenta.

Cuando existe sospecha de malignidad, los especialistas pueden recurrir a una biopsia, realizar pruebas complementarias como un PET-TC o plantear una intervención quirúrgica. La decisión depende de las características de la lesión y de la evaluación médica. Si la biopsia confirma un diagnóstico de cáncer, es necesario determinar la extensión de la enfermedad para elegir el tratamiento más adecuado y personalizado. Por tanto, el seguimiento de un nódulo pulmonar permite estudiar sus características y decidir qué actuaciones son necesarias en cada caso.