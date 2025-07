Carlos Santana deslumbra con el paso de su gira Oneness Tour en las Noches del Botánico

El público del festival madrileño de Las Noches del Botánico enloqueció y vibró con el sonido de la leyenda de la guitarra Carlos Santana, que interpretó los grandes éxitos de su carrera.

Para abrir el show, Santana apareció en medio de una nube de humo interpretando Soul sacrifice y Jingo. Cabe destacar que los colores y los juegos de luces fueron fundamentales para crear el ambiente psicodélico de los 60 que tanto caracteriza al músico, que tocó varios de sus temas con imágenes del Festival de Woodstock de fondo.

Pero su guitarra eléctrica y la psicodelia no fue lo único que hizo vibrar al público. Las maracas, el teclado, la batería, las trompetas y el característico sonido de los tambores entusiasmaron a los fans del sonido Santana.

El espectáculo fue una oportunidad única de volver a disfrutar de canciones tan icónicas como Black Magic Woman, Maria Maria, Me retiro o su versión del Oye como va de Tito Puente y otros éxitos de la carrera del músico mexicano.

Así, Santana deleitó a sus fans con canciones que van desde álbumes reconocidos como Santana (1969), Abraxas (1970), Caravanserai (1972) y Welcome (1973), hasta Supernatural (1999), que vendió treinta millones de copias de los más de cien millones de toda su carrera, tanto con su banda como después en solitario.

En un momento de conexión con el público, el artista declaró: "Esta noche es inolvidable. Juntos podemos traer paz a este mundo, hay mucho miedo, mucha confusión, pero la luz de nosotros es más fuerte". Y así quedó demostrado: los fans “encendieron” su propia luz utilizando sus móviles y mecheros para encender la luz de la noche capitalina al ritmo de "Put your lights on".

Carlos Santana | EFE

Y entre canción y canción, Santana declaró su admiración por otro guitarrista legendario, dedicándole el tema She is not there a su "hermano" Paco de Lucía.

El guitarrista aprovechó también para presentar con orgullo a su "compañera, amante y esposa", Cindy Blackmam, encargada de la batería después de un solo ejecutado con una pasión increíble, con la que se ganó el aplauso y la ovación del público

La leyenda de la guitarra cerró la actuación con Smooth y su himno Corazón espinado, al grito de "cómo me duele el amor". Así, Carlos Humberto Santana Barragán (su nombre completo), que fue ingresado por covid-19 en abril pasado, volvió totalmente recuperado.

El maestro de la fusión entre el blues y el rock con los sonidos afrolatinos, demostró este lunes por qué es reconocido como uno de los "100 mejores guitarristas de todos los tiempos", según publicó la revista Rolling Stone en 2003.

La carrera de Santana comenzó cuando apenas tenía catorce años, cuando empezó a tocar en bares y clubs en Tijuana (noroeste de México), pero no fue hasta que se trasladó a San Francisco que su carrera despegó. En 1966, fundó la Santana Blues Band (que más tarde se llamaría Santana) que se consolidó con su actuación en el mítico Festival de Woodstock en 1969.

El resto es historia: diez premios Grammy, 3 Grammy latinos, su propia Estrella en el paseo de la Fama en Hollywood, ocho discos de oro y siete de platino.

Este Oneness Tour, gira llamada como uno de sus discos más famosos ("Oneness: Silver Dreams - Golden Reality", de 1979) continuará, tras varias fechas en España, con conciertos en Francia, Alemania y Dinamarca antes de finalizar en Estados Unidos, donde ofrecerá 15 conciertos. Un artículo de María Inmaculada Balbás Pérez