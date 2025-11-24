La Universidad de Granada busca personas mayores de 60 años para un estudio sobre memoria y lenguaje

Un equipo de investigación del Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento (CIMCYC) de la Universidad de Granada busca la colaboración de personas mayores de 60 años para llevar a cabo un estudio científico sobre memoria y lenguaje.

Los voluntarios que cumplan con los requisitos y deseen participar en el estudio acudirán a una única sesión de dos horas y media en el que se realizará una evaluación cognitiva a través de tareas diseñadas para llevar a cabo a ordenador y papel.

La participación en esta actividad será remunerada con diez euros para aquellas personas que lo hagan antes del día 12 de diciembre de este año. Se entregará también un informe con los resultados de las tareas cognitivas realizadas.

Los requisitos de participación son tener entre 60 y 80 años y hablar español peninsular como primera lengua. No estar diagnosticado de demencia o deterioro cognitivo leve y tener vista normal o corregida con gafas o lentillas. Para participar basta con enviar un correo electrónico a zanxuansu@correo.ugr.es.

Los investigadores explican que la participación en el estudio es importante, pues buscan comprender los cambios en la memoria a lo largo de la vida, un proyecto que, dicen, ayudará al avance científico sobre el envejecimiento saludable.