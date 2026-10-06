Supervivientes de cáncer de mama mejoran la memoria y ralentizan el envejecimiento gracias al ejercicio

Una de cada tres supervivientes de cáncer de mama experimentará problemas cognitivos, que pueden incluir dificultades relacionadas con la atención, la memoria, la velocidad de procesamiento y otros aspectos del pensamiento. Estas alteraciones pueden deberse a una combinación de los efectos del tratamiento, la inflamación, los cambios hormonales, la fatiga y el estrés. Además, pueden persistir después de finalizar el tratamiento y afectar a las actividades cotidianas y a la calidad de vida.

Un programa de ejercicio durante 12 meses

Con el objetivo de analizar si un aumento de la actividad física podía mejorar la salud cognitiva, los investigadores diseñaron un ensayo clínico aleatorizado en el que participaron 253 supervivientes de cáncer de mama que habían completado el tratamiento activo y presentaban bajos niveles de actividad física y dificultades cognitivas. Las participantes fueron asignadas de forma aleatoria a uno de dos programas. El primero consistía en una intervención de ejercicio a distancia, mientras que el segundo era un programa de salud y bienestar que incluía contacto habitual con un asesor de salud, pero no entrenamiento físico. Las participantes del grupo de ejercicio utilizaron dispositivos para realizar un seguimiento de su actividad física y recibieron entrenamiento individualizado con el objetivo de alcanzar 150 minutos de actividad física moderada a vigorosa a la semana.

El grupo de ejercicio aumentó su actividad física de moderada a vigorosa en mayor medida que el grupo de salud y bienestar. Aunque ambos grupos mostraron mejoras significativas en todas las medidas cognitivas, no se encontraron diferencias significativas entre ellos en los dos resultados principales del estudio, la velocidad de procesamiento y la cognición autoinformada. Sin embargo, las participantes que realizaron ejercicio sí mostraron mayores mejoras en la atención tanto a los seis como a los 12 meses. También experimentaron una mayor mejora en la memoria a los seis meses, aunque este beneficio no se mantuvo a los 12 meses, momento en el que la mejora fue similar a la observada en el grupo de salud y bienestar. En cuanto a la función ejecutiva, no se observaron diferencias significativas entre ambos grupos.

El ejercicio también podría ralentizar el envejecimiento epigenético

Por otro lado, el estudio complementario analizó una muestra aleatoria de 124 participantes que proporcionaron muestras de sangre al inicio del estudio y en los seguimientos de seis y 12 meses. Los investigadores utilizaron relojes epigenéticos para medir su edad epigenética, una estimación de la edad biológica de una persona basada en los patrones de metilación del ADN. Utilizando dos relojes epigenéticos, los investigadores descubrieron que las participantes del grupo de ejercicio presentaban tasas de envejecimiento epigenético más lentas durante el estudio de 12 meses que las del grupo de salud y bienestar. Al inicio del estudio, las participantes de ambos grupos tenían edades epigenéticas que, en promedio, eran unos 8,7 años mayores que sus edades cronológicas. A los 12 meses, los marcadores de envejecimiento epigenético habían cambiado mucho más lentamente en el grupo de ejercicio que en el grupo de salud y bienestar. Este último mostró marcadores de envejecimiento epigenético de casi 10 meses durante el estudio de 12 meses, frente a aproximadamente un mes en el grupo de ejercicio.

Los investigadores también descubrieron que, tanto en el grupo de ejercicio como en el de salud y bienestar, un envejecimiento epigenético más rápido se asociaba con una menor mejoría en la atención y un peor rendimiento cognitivo según los propios informes de las participantes. Los cambios observados en los marcadores del envejecimiento epigenético sugieren que incluso un aumento relativamente moderado de la actividad física puede influir en los procesos biológicos que contribuyen a mantener la salud cerebral. Esto proporciona una pista sobre cómo el ejercicio puede ayudar a proteger la función cerebral después del tratamiento del cáncer. Ambos estudios, publicados en la revista 'Journal of the National Cancer Institute', señalan la necesidad de realizar investigaciones más amplias para confirmar estos hallazgos, determinar si los cambios en el envejecimiento epigenético contribuyen directamente a los beneficios cognitivos y comprender mejor cómo el ejercicio puede ayudar a mantener las mejoras en la atención y la memoria a lo largo del tiempo.