La soledad y el aislamiento tienen un "gran impacto" en el riesgo de desarrollar demencia

La coordinadora del grupo de demencias de la Sociedad Navarra de Geriatría y Gerontología, Belén González Glaría, ha expresado que la soledad y el aislamiento tienen un "gran impacto" en el riesgo de una persona de desarrollar demencia, en el marco de un seminario web organizado por la Confederación Española de Alzheimer y otras Demencias (CEAFA).

"La demencia no es una consecuencia inevitable del envejecimiento. Los estilos de vida, y en especial el contacto social, pueden modular el riesgo de desarrollarla o retrasar su aparición", ha destacado González Glaría, que ejerce como médico geriatra del Hospital Universitario de Navarra y que además es miembro del grupo de demencias de la Sociedad Española de geriatría y gerontología (SEGG).

Durante el encuentro, González ha expuesto que la soledad no deseada se asocia con un mayor riesgo de desarrollar demencia, depresión, enfermedades cardiovasculares y una menor esperanza de vida, y que además tiene un impacto económico "significativo", con un coste estimado de más de 14.000 millones de euros en 2021.

La especialista también ha subrayado que la soledad no deseada es "especialmente prevalente" entre mujeres mayores de 65 años, pero que se ha convertido en una "epidemia global" que afecta a personas de todas las edades, géneros y niveles socioeconómicos. En España, el número de hogares unipersonales ya representan el 28 por ciento del total.

Tras ello, ha detallado que los estudios más recientes apuntan que la participación en actividades sociales, el mantenimiento de relaciones significativas y el sentido de pertenencia podrían llegar a prevenir o retrasar el inicio de la demencia.

Es por ello por lo que la ponente ha reclamado que la lucha contra la soledad no deseada sea una "responsabilidad compartida" entre individuos, familias, profesionales del ámbito sociosanitario y administraciones públicas, y ha pedido políticas integrales que promuevan el contacto social, financien proyectos comunitarios y sensibilicen sobre el impacto de la soledad en la salud pública.

Del mismo modo, ha subrayado la importancia de asegurar el acompañamiento durante todo el proceso de la enfermedad, tanto para la persona con demencia como para su entorno cuidador, cuyo bienestar debe estar garantizado "independientemente de su situación cognitiva o funcional".