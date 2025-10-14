Antes que la pérdida de memoria: primeros signos de demencia que pueden aparecer en brazos y piernas

Uno de los síntomas más conocidos (por no decir el que más) de demencia es la pérdida de memoria. Sin embargo, existen algunas otras señales tempranas que pueden ser evidentes antes de que comiencen los problemas de memoria. Te contamos los detalles.

La demencia es una enfermedad progresiva que afecta la función cerebral, causando un deterioro de capacidades cognitivas como la memoria y el razonamiento, junto con el habla y las emociones con el paso del tiempo.

Y aunque se trata de una enfermedad para la que no existe cura, es fundamental diagnosticar la enfermedad rápidamente para poder establecer un plan de tratamiento y medicamentos que controlen eficazmente los síntomas.

La demencia afecta la capacidad del cerebro para empatizar | iStock

Por ello, un experto ha revelado recientemente algunos signos que nos pueden advertir de demencia y que tienen que ver con el físico de la persona.

Tal y como revela el medio Mirror, según el doctor Johannes Uys, existen cuatro señales tempranas a las que hay que prestar atención:

Un paso inestable

Torpeza

Dificultad con la coordinación

Temblores o rigidez en las extremidades

Obviamente, si aparece alguno de estos signos tempranos, es importante consultar a un profesional de la salud para una evaluación exhaustiva. No quiere decir necesariamente que quien lo sufre padezca demencia.

Además, el ejercicio regular y una dieta equilibrada reducen el riesgo. Otros cambios beneficiosos incluyen mantener un peso saludable, dejar de fumar, reducir el consumo de alcohol y los niveles de colesterol.