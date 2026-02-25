La ducha se sitúa como el punto más inseguro del hogar por riesgo de caídas para pacientes de artrosis y osteoporosis

El 67 por ciento de pacientes con artrosis y osteoporosis señala que la ducha o la bañera es el punto más inseguro del hogar por el riesgo de caídas, según recoge un estudio impulsado por la Fundación Internacional de Pacientes con Artrosis y Osteoporosis (OAFI), que insta a adaptar el baño para aumentar la seguridad y autonomía de los pacientes.

El informe Exploración y validación del uso del baño a través de la experiencia del paciente ha contado con la participación de 12 personas afectadas por patologías osteoarticulares, en su mayoría mujeres (83%) y personas mayores de 70 años (67%). La mitad había sufrido resbalones o sustos en el baño y un ocho por ciento había experimentado una caída real.

Los participantes han apuntado que las principales barreras con las que se encuentran en los baños son la presencia de bañeras, suelos resbaladizos y grifería poco ergonómica, así como la falta de barras de apoyo. Además, han destacado que sentirse seguros en el baño mejora su autoestima, su bienestar emocional y su independencia en la vida diaria.

Para conseguir una mejor experiencia y reducir las caídas, han detallado que las soluciones pasan por instalar duchas a ras de suelo, una medida que obtuvo una puntuación de 9,83 sobre 10 en seguridad, y colocar barras de apoyo en la ducha y cerca del inodoro, calificadas con la misma nota.

A raíz de los resultados, OAFI ha apostado por integrar soluciones como duchas enrasadas, suelos antideslizantes y sistemas de apoyo en las políticas de envejecimiento saludable, en línea con los objetivos de la Década del Envejecimiento Saludable de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

10 millones de pacientes en España

Más de 10 millones de personas conviven con artrosis y/o osteoporosis en España, enfermedades que impactan en la movilidad y la autonomía de las personas, produciendo dolor severo y limitaciones en la vida diaria.

Según ha detallado OAFI, cerca del 33 por ciento de las personas mayores de 65 años sufre una caída en el hogar cada año, y hasta el 70 por ciento de las muertes en mayores de 75 años están relacionadas con caídas, muchas de ellas con consecuencias graves como fracturas por fragilidad.

"La adaptación del hogar, y concretamente del baño, no es una cuestión estética, sino una acción necesaria de prevención y cuidado articular. Nuestros baños no pueden seguir siendo espacios asociados al riesgo", ha subrayado el fundador y presidente de OAFI, Josep Vergés.

Este estudio se enmarca en la iniciativa 'OAFI Space', un programa de I+D de la Fundación que analiza, evalúa y certifica espacios, productos y servicios según su impacto en la salud articular y la calidad de vida de los pacientes.

También ha contado con la colaboración de la empresa de reformas de baño Renoveduch y la participación de otras asociaciones de pacientes, como la Asociación Valenciana de Artrosis y Osteoporosis (AVAO), la Fundación Rheumatos y la Asociación Andaluza de Personas Afectadas de Artrosis (ASAAR).