Un mayor consumo de soja y legumbres en la dieta se relaciona con un menor riesgo de hipertensión arterial

Un mayor consumo de soja y legumbres en la dieta está relacionado con un menor riesgo de hipertensión arterial, según un análisis de datos agrupados de la evidencia disponible realizado por el Instituto Noruego de Salud Pública (Noruega) y publicado en la revista de acceso abierto BMJ Nutrition Prevention & Health.

Según los hallazgos, la cantidad diaria óptima podría rondar los 170 g de legumbres, que incluyen guisantes, lentejas, garbanzos y judías, y entre 60 y 80 g de alimentos a base de soja, como el tofu, la leche de soja, el edamame, el tempeh y el miso.

Las legumbres y los alimentos a base de soja se han asociado con un menor riesgo general de enfermedad cardiovascular, pero la evidencia sobre su potencial para reducir la presión arterial alta es contradictoria y necesita ser cuantificada sistemáticamente, explican los investigadores.

Para profundizar en este tema, los investigadores revisaron bases de datos en busca de estudios relevantes publicados hasta junio de 2025 y encontraron 10 publicaciones que incluían datos de 12 estudios observacionales prospectivos.

Cinco estudios procedían de Estados Unidos, cinco de Asia (China, Irán, Corea del Sur y Japón) y dos de Europa (Francia y Reino Unido). Nueve estudios incluyeron tanto a hombres como a mujeres, dos incluyeron solo a mujeres y uno incluyó solo a hombres. El número de participantes en el estudio osciló entre 1.152 y 88.475, y el número de casos de hipertensión arterial osciló entre 144 y 35.375.

El análisis conjunto de los datos de los resultados del estudio mostró que una mayor ingesta diaria de legumbres y alimentos a base de soja se asoció con un menor riesgo de desarrollar hipertensión arterial.

En comparación con quienes consumían pocas legumbres, quienes consumían muchas tenían un 16% menos de probabilidades de desarrollar hipertensión. De igual manera, quienes consumían muchos alimentos de soja tenían un 19% menos de probabilidades de desarrollar esta afección que quienes consumían pocos.

Al evaluar la relación entre la cantidad y el menor riesgo, se observó una reducción lineal (30%) para las legumbres hasta aproximadamente 170 g/día, mientras que la mayor parte de la reducción del riesgo (28-29%) para los alimentos de soja se observó entre 60 y 80 g/día, sin una mayor reducción del riesgo con una ingesta mayor.

Cien gramos de legumbres/soja equivalen a una ración de aproximadamente una taza o 5-6 cucharadas de frijoles, guisantes, garbanzos, lentejas, soja cocidos o una porción de tofu del tamaño de la palma de la mano, explican los investigadores.

Los investigadores consideran que la evidencia general indica una probable relación causal entre el consumo de legumbres y soja y un menor riesgo de hipertensión arterial. Según afirman, existen explicaciones plausibles para estos hallazgos. Las legumbres y la soja son ricas en potasio, magnesio y fibra dietética, todos ellos conocidos por sus propiedades para reducir la presión arterial.

Además, investigaciones recientes sugieren que la fermentación de la fibra soluble de las legumbres y la soja produce ácidos grasos de cadena corta que influyen en la dilatación de los vasos sanguíneos, mientras que el contenido de isoflavonas de la soja también parece ayudar a reducir la presión arterial, explican.

Los investigadores reconocen diversas limitaciones en sus hallazgos, incluida la variabilidad de los estudios en el análisis de datos combinados. Esto abarcó diferencias en los tipos de legumbres, los niveles de consumo, los métodos de preparación, los contextos dietéticos y la definición de hipertensión arterial.

"A pesar de estas limitaciones, los resultados de este metaanálisis tienen importantes implicaciones para la salud pública, dado el alarmante aumento mundial de la prevalencia de la hipertensión", señalan.

"El consumo actual de legumbres en Europa y el Reino Unido sigue estando por debajo de las recomendaciones dietéticas, con una ingesta media de tan solo 8-15 g/día, muy por debajo de las recomendaciones de 65 a 100 g/día recomendadas para la salud cardiovascular en general", añaden.

"Si bien se necesitan más estudios de cohortes a gran escala para su confirmación, estos hallazgos proporcionan más evidencia que respalda las recomendaciones dietéticas al público para que priorice e integre las legumbres y los alimentos de soja como fuentes saludables de proteínas en la dieta", concluyen.

"Esta investigación refuerza la evidencia sobre los beneficios cardioprotectores de las dietas basadas en plantas. Los autores han aportado información valiosa para el uso de legumbres y soja como estrategias dietéticas principales para mitigar la carga mundial de la hipertensión", comenta el profesor Sumantra Ray, científico jefe y director ejecutivo del Instituto Global NNEdPro para la Alimentación, la Nutrición y la Salud, copropietario de BMJ Nutrition Prevention & Health.

"Los puntos fuertes del estudio residen en sus rigurosos análisis de dosis-respuesta, que ofrecen objetivos dietéticos prácticos para su uso en guías de salud pública y práctica clínica. Sin embargo, no podemos descartar por completo la influencia de factores no medidos. Además, la estabilización de los beneficios de la soja a partir de 60-80 g/día justifica una mayor investigación, ya que aún no está claro si esto refleja un verdadero límite biológico o si se debe al menor número de estudios disponibles para el análisis".