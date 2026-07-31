Un multivitamínico diario podría ayudar a preservar la salud funcional en mayores de 60 años

Los investigadores señalan que mantener la capacidad para realizar actividades cotidianas sin síntomas debilitantes resulta clave para preservar la calidad de vida durante el envejecimiento.

Más de 16.000 participantes

El trabajo analizó datos de más de 16.000 personas de 60 años o más que participaron en el Estudio de Resultados de Suplementos Multivitamínicos de Suplemento de Cacao (COSMOS). Los participantes fueron asignados de forma aleatoria para recibir un multivitamínico diario, un suplemento de extracto de cacao, ambos tratamientos o un placebo. Tras tres años de seguimiento, quienes tomaban el multivitamínico mostraron una salud funcional significativamente mejor que el grupo placebo, según las respuestas recogidas mediante el Cuestionario de Cardiomiopatía de Kansas City. Las mayores diferencias se observaron en la carga de síntomas y en la puntuación del resumen clínico, un indicador que combina la carga sintomática y la capacidad física de los participantes.

Según los investigadores, estos resultados sugieren que un multivitamínico diario podría contribuir a mantener el funcionamiento cotidiano al favorecer la conservación de las capacidades cognitivas y aportar beneficios sobre la circulación sanguínea y la resistencia física. "Lo que hace que este trabajo sea único es nuestro enfoque en la salud funcional, en cómo las personas se sienten y funcionan en su vida diaria, en lugar de solo en la prevención de enfermedades graves", explica Bayu B. Bekele, investigador postdoctoral del Instituto de Prevención de Georgia del Colegio Médico de Georgia de la Universidad de Augusta (Estados Unidos).

Mejora significativa de la salud

El investigador añade que, para los adultos mayores, un multivitamínico diario "podría ser un complemento útil y de bajo riesgo para un estilo de vida saludable que favorezca el bienestar físico a medida que envejecen", aunque insiste en que "no sustituye una buena alimentación ni el ejercicio". Los autores destacan que los multivitamínicos que favorecen la salud cardiovascular y el funcionamiento físico general pueden ayudar a conservar la capacidad para realizar tareas cotidianas como vestirse, bañarse, caminar, subir escaleras, trotar o realizar las labores del hogar. Estos posibles beneficios podrían resultar especialmente relevantes para las personas que experimentan síntomas como fatiga, dificultad para respirar o hinchazón en los pies, ya que estas molestias pueden limitar su autonomía diaria.

En cuanto al extracto de cacao, el estudio no encontró mejoras significativas en la salud funcional de la población general. No obstante, sí observó un beneficio relevante entre los participantes con insuficiencia cardíaca congestiva. Pese a estos resultados, los investigadores recuerdan que cualquier incorporación de suplementos a la rutina diaria debe realizarse bajo supervisión médica y recomiendan consultar con un profesional sanitario antes de comenzar a tomar un nuevo complemento alimenticio.