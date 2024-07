Santoral del 24 de julio: ¿Por qué se celebra Santa Cristina de Bolsena?

El Santoral Católico es una lista que recoge los santos y beatos reconocidos oficialmente por la Iglesia Católica, asignándoles una fecha específica en el calendario. Este reúne alrededor de 7.000 personajes insignes. Aluden a hombres y mujeres que han dejado una huella en la historia del cristianismo, así como su vínculo especial con lo espiritual.

Este 24 de julio se celebra la onomástica de Santa Cristina de Bolsena, procedía de una familia bien posicionada, su padre era un rico magistrado en Tiro (lo que hoy sería el Líbano). Cuando Cristina se convirtió al cristianismo no dudó en regalar bienes de su padre a los más pobres. Su padre no soportó esta buena voluntad de su hija y aseguran que la sometió a tortura. Sin embargo, cuenta la leyenda que a pesar de ser torturada Dios no permitió que muriera, teniendo que soportar hasta 8 tipos de tortura distintas, sin embargo, finalmente murió tras ser decapitada por Dion, el que fuera el sucesor de su padre.

Santos que se celebran el 24 de julio: