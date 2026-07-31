Según un estudio, la natación reduce la discapacidad y el dolor en personas con lumbalgia crónica

Los resultados, publicados en la revista British Journal of Sports Medicine, constituyen la primera evidencia clínica que avala la eficacia de esta actividad para tratar esta patología. La investigación, denominada EduSwim, incluyó a 76 adultos de entre 26 y 74 años con dolor lumbar de al menos 12 semanas de evolución que provocaba algún grado de discapacidad.

El estudio

Los participantes fueron distribuidos de forma aleatoria en dos grupos, uno siguió durante ocho semanas un programa personalizado de natación y educación, acompañado de cuatro sesiones de seguimiento mediante telemedicina con un fisioterapeuta, el otro recibió únicamente sesiones educativas y continuó con su tratamiento y actividad habitual. Los participantes del programa de natación no eran nadadores habituales, aunque sí eran capaces de recorrer 25 metros y se sentían seguros en el agua. El entrenamiento se adaptó a la capacidad física de cada persona con el objetivo de completar, al finalizar el programa, tres sesiones semanales de entre 30 y 45 minutos. Además de la práctica deportiva, recibieron formación basada en mensajes como que el dolor no siempre implica daño, que la espalda está preparada para el movimiento, que las recaídas son habituales y que mantenerse activo es la mejor forma de controlar la dolencia.

Tras las ocho semanas de intervención, los investigadores observaron que la discapacidad era significativamente menor entre quienes habían seguido el programa de natación. Según explica la investigadora principal del estudio, Deborah Wareham, fisioterapeuta y candidata a doctorado en el Centro de Investigación del Dolor Espinal de la Universidad Macquarie, los participantes mejoraron aproximadamente un 50 % respecto a su situación inicial. En comparación con el grupo que solo recibió educación, los nadadores obtuvieron una reducción media de 2,5 puntos en una escala ampliamente utilizada para medir la discapacidad provocada por el dolor lumbar. Los beneficios también se mantuvieron durante el seguimiento realizado a las 26 y 52 semanas, aunque las diferencias entre ambos grupos fueron disminuyendo con el paso del tiempo. La misma tendencia se observó en otros indicadores analizados, como la intensidad del dolor, las limitaciones funcionales, la confianza para controlar la enfermedad y el miedo al movimiento.

Beneficios

Wareham destaca que, aunque la natación suele recomendarse con frecuencia a personas con dolor lumbar crónico, hasta ahora apenas existían pruebas científicas que respaldaran esta práctica. A su juicio, los resultados del ensayo muestran una mejoría comparable e incluso favorable respecto a la observada en otros ejercicios, como el Pilates, evaluados previamente en distintos estudios. Por su parte, el profesor Mark Hancock, codirector del Centro de Investigación del Dolor de Columna y autor principal del trabajo, señala que la lógica ya apuntaba a que la natación podía resultar beneficiosa, ya que favorece la movilidad, mejora la fuerza y la capacidad aeróbica y, gracias a la flotabilidad del agua, permite realizar movimientos que fuera de ella podrían resultar dolorosos o difíciles.

Además, Hancock destaca que muchos participantes aseguraron haber recuperado la confianza para volver a realizar ejercicio físico tras completar el programa. Algunos continuaron nadando una vez finalizado el estudio y otros optaron por incorporar otras actividades deportivas a su rutina. A la vista de estos resultados, los investigadores consideran que ya existe evidencia para respaldar la recomendación de la natación como una opción de ejercicio adecuada y beneficiosa para las personas con dolor lumbar crónico.