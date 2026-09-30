Fechas de vacunación de gripe y COVID-19 en cada comunidad autónoma

Las fechas de inicio no son iguales en todas las comunidades y, en muchos casos, la campaña se desarrolla por fases, incorporando progresivamente a los distintos grupos de población.

Un calendario diferente según el territorio

Andalucía. La campaña comenzará el 1 de octubre para residentes y trabajadores de centros de mayores y discapacidad, niños de 6 meses a casi 5 años, menores de 5 a 17 años con patologías de riesgo, embarazadas y docentes de menores de 5 años. El 7 de octubre se incorporarán las personas mayores de 80 años, las personas con gran dependencia y sus cuidadores habituales, además del personal sanitario y sociosanitario. El 14 de octubre será el turno de las personas de 70 años o más y adultos menores de 60 años con patologías de riesgo. Finalmente, el 21 de octubre se abrirá a las personas de 60 años o más y otros colectivos.

Aragón. La vacunación comenzará el 28 de septiembre para residentes y trabajadores de centros residenciales, embarazadas y trabajadores sanitarios. Entre el 5 y el 19 de octubre se desarrollará la vacunación infantil escolar y el 19 de octubre comenzará la vacunación infantil en centros de salud, además de la de mayores de 80 años y personas de alto riesgo. El 3 de noviembre se incorporará el resto de la población diana, entre ella las personas mayores de 60 años.

Asturias. Desde el 1 de octubre podrán vacunarse los residentes en centros sociosanitarios y los niños de 6 meses a 13 años. El 13 de octubre se incorporarán los mayores de 80 años y, desde el 26 de octubre, las personas mayores de 60 años y los menores de esa edad con condiciones de riesgo.

Baleares. La fecha de inicio de la campaña todavía no se ha anunciado. La Consejería de Salud tiene previsto presentar el calendario en las próximas semanas y mantener la vacunación escolar.

Canarias. Por el momento, la fecha de inicio de la campaña de gripe y COVID-19 está pendiente de anunciar. Sí ha comenzado la inmunización frente al virus respiratorio sincitial (VRS) en determinados lactantes.

Cantabria. La campaña arrancó el 28 de septiembre en las residencias. Desde el 5 de octubre se desarrollará la vacunación infantil en colegios y a partir del 12 de octubre llegará a los centros de salud y hospitales para la población diana. Desde el 24 de octubre se abrirá a la población general.

Castilla-La Mancha. Todavía no se ha confirmado la fecha de inicio de la campaña 2026-2027. El Gobierno regional ha autorizado la compra de 540.500 dosis y el calendario se dará a conocer cuando se concrete la organización de la vacunación.

Castilla y León. La campaña comenzará el 1 de octubre para los niños de entre 6 meses y 11 años y para las personas institucionalizadas. A partir del 13 de octubre se extenderá al resto de la población diana, incluidos mayores de 60 años, personal sanitario y sociosanitario, embarazadas y personas con enfermedades crónicas o factores de riesgo.

Cataluña. La campaña comenzará el 5 de octubre para determinados grupos de riesgo, entre ellos personas institucionalizadas, mayores de 80 años, embarazadas, niños y personal sanitario. Desde el 26 de octubre, con cita previa, se incorporará el resto de mayores de 60 años y otros grupos con recomendación. A partir del 16 de noviembre se podrá acudir sin cita a los centros de atención primaria.

Comunidad de Madrid. La primera fase comenzará el 5 de octubre para las personas mayores de 60 años y los niños de entre 6 meses y 7 años. A partir del 19 de octubre, la vacunación se ampliará al resto de grupos con indicación. La Comunidad de Madrid ha fijado el inicio de su campaña frente a la COVID-19 también para el 5 de octubre

Comunitat Valenciana. La campaña comenzará el 28 de septiembre en residencias de mayores, centros de discapacidad y colegios. Desde el 5 de octubre se incorporará el resto de la población diana y en noviembre está prevista la vacunación de la población general.

Extremadura. Por primera vez, la vacunación escolar con vacuna intranasal se desarrollará del 1 al 15 de octubre para alumnos de entre 3 y 11 años en 466 colegios. La fecha de comienzo de la campaña general en los centros de salud todavía no se ha anunciado.

Galicia. La campaña comienza el 28 de septiembre en residencias de mayores y centros de discapacidad, con incorporación progresiva del resto de colectivos. La vacunación infantil comenzará el 13 de octubre para niños de entre 6 meses y 11 años.

Navarra. La comunidad todavía no ha anunciado la fecha de inicio de la campaña. El calendario se concretará próximamente.

País Vasco. Desde el 28 de septiembre se vacunará en residencias de mayores y a niños de entre 6 y 59 meses. A partir del 5 de octubre se incorporará el resto de colectivos para los que está recomendada la vacunación. Además, entre el 19 de octubre y el 1 de noviembre habrá puntos de vacunación sin cita previa en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa.

La Rioja. La vacunación frente a la gripe y la COVID-19 comenzó el 21 de septiembre en residencias de mayores. Desde el 28 de septiembre se desarrolla la vacunación infantil contra la gripe en colegios para niños de 3 a 13 años y, a partir de octubre, se incorporará progresivamente el resto de grupos diana.

Región de Murcia. La campaña comenzó el 18 de septiembre en residencias de mayores y personas con discapacidad. Desde el 21 de septiembre se incorporaron mayores de 60 años, embarazadas, grupos de riesgo y personal sanitario, mientras que desde el 23 de septiembre se desarrolla la vacunación escolar intranasal hasta los 11 años. La fecha para la población general todavía no se ha anunciado.

Ceuta y Melilla. Por el momento, todavía no se han anunciado las fechas de inicio de la campaña de vacunación frente a la gripe y la COVID-19.