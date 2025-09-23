Experto en antienvejecimiento asegura que el estrés "no es lo que mata o envejece" sino "la forma de afrontarlo"

El académico especializado en antienvejecimiento Arturo Fernández-Cruz ha asegurado que no es el estrés "lo que mata o envejece" a las personas, sino "la forma de afrontar" esta situación, y ha destacado que la mayor parte del estrés es "positivo y adaptativo".

"Puede ser breve, puntual y fortalecedor y nos sirve para mejorar el rendimiento, pero puede ser mortal si se prolonga de forma crónica en el tiempo y no sabemos cómo abordarlo", ha señalado el académico de número de Medicina Social de la Real Academia Nacional de Medicina de España (RANME), tras una sesión científica celebrada en la RANME.

Según ha detallado, factores como la educación, la familia, el estado social y geopolítico, la religión y la ideología que tenga una persona son los que definen "su lectura" de los acontecimientos y, en función de ello, tendrá una u otra respuesta neuro-hormonal en su cerebro.

"Su mediación por el sistema nervioso autónomo se afrontará entonces dentro de un marco de control o se producirán alteraciones por una inadecuada adaptación que puede llevar a situaciones no deseadas, incluyendo la enfermedad mental", ha apuntado.

Al hilo, ha comentado que la mayor parte del estrés es un proceso de aprendizaje que prepara al cerebro para futuros retos, pero que cuando este se cronifica empieza a debilitar el sistema inmunológico, daña el ADN, recorta los telómeros y, con ello, comienzan a aparecer enfermedades asociadas al envejecimiento.

El 60% de españoles sufre estrés

Según Fernández-Cruz, España es el país europeo con niveles más altos de estrés, aproximadamente un 60 por ciento de la población, afectando sobre todo a jóvenes y mujeres.

Para identificar cuando el estrés se convierte en crónico, ha advertido sobre varias señales de alerta física, como dolores de cabeza, tensiones musculares, problemas digestivos, fatiga constante, insomnio; y emocional, como irritabilidad, ansiedad, tristeza, desesperanza, cambios de humor, entre otros.

En este punto, ha añadido que el estrés crónico también tiene efectos cognitivos, entre los que destacan dificultad de concentración, problemas de memoria, pensamientos negativos recurrentes y dificultad para tomar decisiones. "Y, por último, también puede provocar consecuencias conductuales: aislamiento social, abuso de alcohol, tabaco y/o drogas, se llega a comer en exceso o se deja de hacerlo, da lugar a la procrastinación y una baja productividad", ha afirmado.

Abordaje del estrés

Como claves para abordar el estrés, Fernández-Cruz ha recomendado la práctica de la meditación y la atención plena, que permiten al cerebro desarrollar la capacidad de adaptarse y modificar sus conexiones neuronales.

"Nuestra sociedad occidental ha normalizado un ritmo de vida estresante, donde la sensación de agobio parece algo normal. Para evitar enredarnos en la velocidad de las cosas debemos comprometernos con hábitos que nos permitan ir más despacio, generar menos ruido externo y mental, sobre todo el ruido interno neuronal que creamos y que a veces resulta insoportable", ha resaltado.

Asimismo, ha sugerido realizar ejercicio regular entre tres y cinco veces a la semana para estimular el sistema parasimpático; dormir entre siete y nueve horas con horarios fijos; llevar una alimentación consciente, natural, variada y equilibrada; hablar y compartir con personas de confianza; aprender a decir no sin culpa; gestionar bien el tiempo organizando tareas y evitando la procrastinación; reservar tiempo para el ocio y el descanso; vivir alineado con lo que verdaderamente te importa y acudir a estrategias de manejo del estrés para entrenar habilidades a largo plazo.