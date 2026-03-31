Este suplemento podría mejorar las funciones cerebrales en personas mayores

Un suplemento diario podría convertirse en un aliado inesperado para la salud cerebral en la vejez. Así lo sugiere una investigación, que apunta a que ciertos compuestos prebióticos pueden mejorar el rendimiento cognitivo en personas mayores de 60 años.

El estudio, considerado pionero por su diseño con gemelos, analizó el impacto de suplementos de fibra prebiótica combinados con proteína en adultos mayores. Tras varias semanas, los participantes que consumieron estas sustancias obtuvieron mejores resultados en pruebas de memoria y aprendizaje, herramientas que incluso se utilizan para detectar señales tempranas de enfermedades como el Alzheimer.

Los prebióticos empleados (como la inulina y los fructooligosacáridos (FOS)) son fibras vegetales no digeribles que estimulan el crecimiento de bacterias beneficiosas en el intestino. Este hallazgo refuerza la creciente evidencia sobre el llamado "eje intestino-cerebro", que sugiere que la salud intestinal puede influir directamente en el funcionamiento del cerebro.

En el ensayo participaron decenas de pares de gemelos mayores de 60 años, lo que permitió a los científicos aislar mejor los efectos del suplemento frente a factores genéticos y ambientales. Los resultados mostraron mejoras cognitivas en un periodo relativamente corto, de alrededor de 12 semanas.

Aunque los investigadores destacan el potencial de estos suplementos como una intervención sencilla y asequible, también advierten que se necesitan más estudios para confirmar sus efectos a largo plazo y comprender mejor los mecanismos implicados. Por ahora, el hallazgo abre una nueva vía prometedora para combatir el deterioro cognitivo asociado al envejecimiento.