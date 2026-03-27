Asturias amplía la atención bucodental gratuita a mayores de 70 años en centros de salud

El Gobierno de Asturias refuerza la cartera de servicios de salud bucodental al ampliar la atención a toda la población menor de 18 años y a las personas que cumplen 70. La Consejería de Salud enviará cartas para informar sobre estas novedades e incidir en la importancia del cuidado de la boca para mejorar la calidad de vida.

Según destaca el Principado en una nota de prensa, una de las principales novedades es la invitación a todas las personas nacidas en 1956 para que realicen una revisión bucodental preventiva en su centro de salud. Asturias se convierte así en la única comunidad que ofrece este servicio, con el propósito de fomentar hábitos de higiene adecuados y la detección temprana de patologías.

Tras la exploración, se elaborará un informe sobre el estado de salud bucodental y recomendaciones personalizadas. Si procede, también se realizarán, sin coste, aplicaciones de flúor, radiografías, limpiezas, sellados, empastes, tratamientos pulpares o extracciones. El programa no incluye prótesis ni implantes.

Paralelamente, Salud consolida la ampliación del Programa de Salud Bucodental Infantil y Juvenil, que este año alcanza a toda la población adolescente hasta la fecha en que se cumplen 18 años. Esta iniciativa ha ido incorporando sucesivamente nuevas franjas de edad. Así, hasta 2023 se dirigía a la población de 6 a 14 años, posteriormente se extendió a menores con edades comprendidas entre los 0 y los 6 y a jóvenes hasta la mayoría de edad.

El programa plantea actuaciones periódicas que incluyen revisiones clínicas, educación en higiene dental, selladores, fluoraciones y tratamientos de mínima intervención. Las familias recibirán una invitación para acudir en los plazos recomendados. La gestión de citas se realizará directamente en los centros de salud de forma presencial o por teléfono.

La incorporación de los equipos de atención primaria (medicina, enfermería, pediatría y trabajo social) a la promoción y prevención de la salud bucodental es otra novedad de este año que destaca el Principado.