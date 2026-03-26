No estrenar zapatos o poner los pies en alto, consejos de los podólogos para evitar molestias esta Semana Santa

No estrenar zapatos, poner los pies en alto o cortase bien las uñas son algunos de los consejos de los podólogos para evitar molestias en Semana Santa y Pascua, una época de vacaciones en la que es común aprovechar los días libres para realizar largos paseos por la montaña, la playa, haciendo turismo o participando en las procesiones.

Por ello, desde el Ilustre Colegio Oficial de Podología de la Comunidad Valenciana (ICOPCV) se ha elaborado un decálogo con 10 consejos fundamentales para preparar los pies y evitar posibles molestias que pueden resultar realmente dolorosas.

Además, señala, en un comunicado, que deben ser especialmente cautelosos con el cuidado de sus pies las personas que padezcan diabetes, obesidad, tengan mala circulación o algún tipo de deformidad como juanetes, dedos en garra.

Al respecto, recalca que es "fundamental" cortar las uñas adecuadamente de forma cuadradas y no demasiado apuradas, concertar cita con el podólogo unos días antes para hacer una revisión preventiva y tratar cualquier anomalía en la pisada, duricias, roces o callos que hubieran aparecido y no estrenar zapatos si se prevé estar mucho rato caminando, de pie o, incluso, bailando.

Además, aconseja utilizar calcetines de algodón o fibras naturales que permitan la transpiración del pie, evitar zapatos de punta estrecha y tacones de más de 3 centímeros y usar un calzado cómodo que se ajuste adecuadamente, con espacio adecuado alrededor del área metatarsiana y los dedos, con buena amortiguación y arco de soporte o calzar zapatillas deportivas con buena amortiguación si se prevén largas caminatas o mucho tiempo de pie.

Asimismo, advierte de que no hay que utilizar callicidas salvo prescripción podológica porque incorporan medicación que suele ser un cáustico y que podría provocar quemaduras o lesiones ulcerativas considerables si no se utilizan correctamente, lo que sería muy grave en el caso de personas con diabetes o problemas de circulación.

En caso de que se produzca alguna rozadura, la zona debe protegerse lo antes posible evitando el uso de tiritas porque son pequeñas y maceran las heridas, sino hacerlo con protecciones adecuadas como parches que no llevan medicación o con gasa y esparadrapo que no sea de tela.

Una buena forma de relajar los pies al llegar a casa es ponerlos en alto para favorecer la circulación y realizar baños de contraste de agua tibia y agua fría y también son muy útiles los aceites y tinturas que pueden adquirirse en farmacias y que actúan como antiinflamatorios, mejoran la circulación o los refrescan aportando sensación de alivio y confort.