El secreto de la longevidad de Clint Eastwood: regla 90/10, ejercicio y una mente activa

A sus 95 años, Clint Eastwood no solo sigue activo en Hollywood, sino que se ha convertido en un ejemplo de envejecimiento saludable. Lejos de atribuir su estado físico únicamente a la genética, el cineasta lleva décadas aplicando una fórmula basada en tres pilares: alimentación consciente, ejercicio constante y bienestar mental.

Uno de los aspectos más llamativos de su rutina es su dieta orgánica y baja en azúcares. Desde hace años evita los alimentos ultraprocesados, las bebidas azucaradas y limita tanto las grasas como los hidratos de carbono. Su alimentación se basa principalmente en frutas, verduras, pescado, proteínas magras y productos integrales, con un consumo reducido de gluten.

A esto suma una estrategia flexible conocida como la regla del 90/10: el 90% del tiempo sigue hábitos saludables, mientras que el 10% restante lo reserva para concesiones puntuales. Este enfoque, según expertos en nutrición, resulta más sostenible a largo plazo y evita caer en restricciones extremas.

La ciencia detrás de sus hábitos

Más allá de la anécdota, este estilo de vida está respaldado por la evidencia científica.

Los especialistas señalan que una dieta rica en alimentos naturales, con suficiente proteína y baja en azúcares, ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares, metabólicas y neurodegenerativas, además de combatir la pérdida de masa muscular asociada a la edad.

Asimismo, mantener una actividad física regular, especialmente el entrenamiento de fuerza combinado con ejercicio aeróbico como caminar, contribuye a mejorar la densidad ósea, la movilidad y la autonomía en edades avanzadas.

Eastwood nunca ha dejado de entrenar. Aunque ha adaptado la intensidad con los años, sigue combinando pesas, caminatas y actividades de bajo impacto, priorizando la constancia sobre el esfuerzo extremo.

Pero su método va más allá del físico. La salud mental es otro pilar clave: practica meditación desde hace décadas, evita el estrés innecesario y mantiene una actitud positiva.

De hecho, diversos estudios en neurociencia apuntan a que sentirse más joven de lo que marca la edad cronológica puede influir directamente en la salud, reduciendo el deterioro cognitivo y el riesgo de mortalidad.

A estos hábitos se suma una decisión clave: dejó de fumar y de beber alcohol tras sufrir un infarto, un punto de inflexión que reforzó su disciplina.

Con casi un siglo de vida, Clint Eastwood demuestra que envejecer bien no es cuestión de fórmulas milagro, sino de constancia, adaptación y propósito.