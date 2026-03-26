Muestran que un fármaco reduce los sofocos tras cáncer de mama independientemente del tratamiento

Un estudio presentado en la 15 Conferencia Europea sobre Cáncer de Mama (EBCC15) ha revelado que el fármaco elinzanetantalivia los sofocos y las sudoraciones nocturnas que pueden resultar del tratamiento hormonal de cáncer de mama, independientemente del tipo de tratamiento del que se trate.

Un ensayo anterior ya había demostrado que el fármaco es eficaz contra estos síntomas, también cuando son consecuencia de la menopausia, y el actual ha confirmado que sirve en todo tipo de tratamiento hormonal, informa el EBCC15 en un comunicado.

Elinzanetant es un fármaco no hormonal que actúa bloqueando una proteína denominada neuroquinina, que desempaña un papel en el desencadenamiento de los sofocos y otros síntomas menopáusicos, reduciendo la frecuencia y la gravedad de los síntomas.

El estudio

Las mujeres de entre 18 y 70 años que experimentaban 35 o más síntomas vasomotores (SVM) de moderados a graves por semana fueron asignadas aleatoriamente a recibir o bien elinzanetant durante 52 semanas o bien un placebo durante 12 semanas, seguido de elinzanetant durante 40 semanas.

Los investigadores analizaron el cambio media en la frecuencia y la gravedad diaria de los SVM moderados a graves tras una semana, cuatro semanas y 12 semanas.

Los investigadores comprobaron que elinzanetant es eficaz y fue bien tolerado por las mujeres con síntomas vasomotores de moderados a graves asociados a la terapia endocrina, independientemente del tipo de tratamiento, ya fuera tamoxifeno o inhibidores de la aromatasa, y con o sin supresión de la función ovárica.