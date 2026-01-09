Ejercicios para aliviar la artrosis y artritis de dedos y manos según un experto

Las enfermedades reumáticas como la artritis o artrosis se asocian al envejecimiento y afectan a las articulaciones en zonas como dedos y manos. Se trata de una enfermedad degenerativa que provoca mucho dolor, por lo que fortalecer la zona es clave para prevenir o aliviar los síntomas.

Es por eso por lo que David, terapeuta y osteópata conocido en redes como @recuperacionfuncional ha compartido en sus redes sociales unos ejercicios dirigidos a personas de más de 40 años con trabajos manuales, un grupo de personas propenso a sufrir estas lesiones.

El primero de ellos consiste en abrir y cerrar lateralmente los dedos de la mano durante 30 segundos. El segundo consiste en fortalecer las falanges abriendo y cerrando los dedos hasta cerrar el puño, también durante 30 segundos. Para realizar el tercero se debe pasar todos los dedos por el pulgar, de meñique a índice y viceversa.

El cuarto consiste en hacer extensiones, juntando los dedos de ambas manos y levantando los codos, intentando llegar a juntar las palmas. Para el quinto será necesario utilizar una pelota o esponja dura. Consiste en hacer fuerza con los dedos estrujando el objeto 15 veces con cada una de las manos. El último ejercicio se basa en abrir y cerrar los puños con fuerza durante 30 segundos.

El objetivo es dedicar unos minutos todos los días a practicar estos ejercicios antes y después de la jornada laboral, pues David asegura que ayudan a movilizar, estirar y fortalecer las manos y poner solución a esta enfermedad degenerativa.