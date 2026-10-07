CLAVES PARA ENTENDER EL ENVEJECIMIENTO
Dos etapas de envejecimiento inmunitario podrían explicar el aumento de enfermedades con la edad
El deterioro de la actividad genética de las células inmunitarias se acelera alrededor de los 40 años y vuelve a hacerlo después de los 60, según un estudio internacional. Las diferencias entre sexos podrían aportar claves sobre el riesgo de enfermedades autoinmunes.
Publicidad
Científicos de la Facultad de Medicina Duke-NUS (Singapur) han revelado que el envejecimiento de las células inmunitarias no se produce a un ritmo constante, sino que se ve acelerado alrededor de los 40 años y después de los 60, con diferencias entre hombres y mujeres.
El estudio, publicado en 'Nature Communications', busca ofrecer evidencia que ayude a explicar por qué las mujeres, a pesar de vivir más tiempo, tienen más probabilidades que los hombres de desarrollar afecciones relacionadas con la edad y el sistema inmunitario.
Los investigadores examinaron la actividad genética de 3,8 millones de células inmunitarias individuales de 1.828 personas sanas de entre 19 y 97 años. Los análisis mostraron que los genes responsables de la síntesis de ARN y proteínas se deterioran más en dos momentos del envejecimiento, primero, en torno a los 40 años y, de nuevo, después de los 60.
"Comprender qué impulsa estos periodos de envejecimiento inmunitario podría ayudarnos a identificar cuándo y para quién las intervenciones podrían ser más beneficiosas. También podría esclarecer por qué algunas enfermedades autoinmunes afectan de forma desproporcionada a las mujeres", ha explicado el autor principal del estudio, Jacques Behmoaras, del Centro de Ciencia de Datos Biomédicos de la Facultad de Medicina Duke-NUS.
Limfocitos T
Los autores estudiaron cómo envejece cada tipo de célula inmunitaria en hombres y mujeres y, en particular, descubrieron que los linfocitos T, un tipo de glóbulo blanco que ayuda al sistema inmunitario a combatir infecciones, mostraron los cambios más pronunciados en la actividad genética en ambos periodos de edad.
"Comprender qué impulsa estos cambios no lineales en los linfocitos T a lo largo del tiempo será un paso importante. Los cambios en la función de los linfocitos T podrían ayudar a explicar por qué los adultos mayores son más susceptibles a las infecciones y las afecciones inflamatorias", ha apuntado el autor del estudio Antonio Bertoletti, del Programa de Investigación de Enfermedades Infecciosas Emergentes de la Facultad de Medicina Duke-NUS.
A este respecto, el estudio recoge que el tipo de linfocitos T que experimentan cambios profundos entre los 40 y los 60 años es diferente, lo que sugiere funciones especializadas en distintas etapas de la vida.
Además, la forma en que estos linfocitos T especializadas modifican su actividad a lo largo de la vida muestra diferencias entre hombres y mujeres.
Más Noticias
"El estudio nos ofrece un mapa más detallado de cómo cambia el sistema inmunitario humano a lo largo de la vida y, lo que es más importante, cómo difieren esas trayectorias entre hombres y mujeres. Este conocimiento es fundamental si queremos dejar de abordar el envejecimiento con un enfoque único para todos y avanzar hacia estrategias más precisas para mantener la salud a medida que las personas envejecen", ha destacado la profesora Sheemei Lok, vicedecana interina de investigación de Duke-NUS.
Publicidad