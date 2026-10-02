Comer acompañado tiene un efecto inesperado sobre el azúcar en sangre

Un estudio liderado por la Universidad Hebrea (Israel) revela que los niveles de glucosa en sangre después de una comida son más bajos cuando se come en compañía que cuando se come solo; así, tras la misma comida estandarizada con carbohidratos, los participantes experimentaron picos de glucosa menores y una recuperación más rápida de la glucosa en compañía.

El profesor Shir Atzil y la estudiante de doctorado Monia Masalha de la Universidad Hebrea, junto con el doctor Shai Fuchs del Centro Médico Sheba (Israel) denominan a este principio fisiología social: el cuerpo humano se regula de forma más eficiente en presencia de interlocutores sociales.

"Antes pensábamos que el cuerpo era un sistema aislado que se autorregulaba", expone el profesor Shir Atzil. Sus hallazgos demuestran que la fisiología humana es inherentemente social. "Estar cerca de un ser querido reduce la energía física que el cuerpo gasta en autorregularse. Esto nos brinda un beneficio metabólico directo al estar juntos y revela una razón evolutiva fundamental por la que los humanos formamos vínculos: nuestros cuerpos funcionan mejor en conjunto", añade Atzil.

El efecto se extendió más allá del nivel de azúcar en sangre. La proximidad social también mejoró la regulación de la temperatura durante la exposición al frío y redujo las respuestas de estrés en adultos y bebés. Los beneficios se observaron incluso sin contacto físico y no se explicaron por una reducción del estrés. En experimentos previamente registrados, la evidencia sugiere que la fisiología social es un principio general de la fisiología humana.

En un momento en que la regulación del azúcar en sangre es una preocupación creciente para la salud mundial, los hallazgos sugieren que la salud metabólica puede verse influenciada no solo por lo que comemos, sino también por quién nos acompaña en la mesa.

"La regulación del azúcar en sangre no depende solo de lo que comemos, sino también de con quién comemos. Nuestras relaciones desempeñan un papel biológico activo en nuestro bienestar físico", apunta el investigador que ha publicado el estudio en 'Science Advances'.

Los hallazgos ofrecen una nueva forma de comprender la conexión humana. Las relaciones no solo pueden sustentar la vida emocional de las personas, sino que también pueden ayudar a regular los sistemas más básicos del cuerpo.

Los investigadores recalcan que la cercanía social no sustituye la atención médica, la nutrición ni el ejercicio. Sin embargo, el estudio señala un factor importante y a menudo ignorado en la salud: las personas que nos rodean.