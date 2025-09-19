Vuelve a estudiar con 62 años y su hijo se convierte en su profesor

Hace unos meses Tomás Cazalá, profesor de Marketing Digital en la Universidad de Buenos Aires, compartía a través de su cuenta de Instagram un emotivo momento, tras varios meses dando clase se despedía de sus alumnos y compartía con ellos un pequeño secreto que había estado guardando hasta ese momento.

Entre los alumnos, se encontraba su madre, que a los 62 años ya con estudios, quería seguir aprendiendo, y se apuntó con una amiga para ir de oyente. Él les dejó acudir a sus clases con la condición de hacer los exámenes y exponer un trabajo, como haría cualquier alumno matriculado.

"Ambas lo hicieron, se comprometieron desde el primer día. Venían a clase. Se sentaban adelante con sus cuadernos. Participaban. Rindieron muy bien los parciales. Estudiaron. Se prepararon. Y aprobaron."

Muy orgulloso y emocionado destacaba sobre su madre que "Ojalá yo tenga, a los 62 años, las mismas ganas de aprender que tiene ella." En el post le agradecía por inspirarle, enseñarle y por elegirle como su profesor.

Aunque el post fue publicado en el mes de abril se ha vuelto a viralizar con fuerza demostrando nuevamente que la edad no es un impedimento para hacer las cosas que te gustan y seguir aprendiendo.