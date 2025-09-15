Lo da todo con 92 años en el concierto de su grupo favorito, los Gipsy Kings

Engracia es una mujer española que con apenas 20 se mudó a vivir a Reino Unido, sin embargo nunca olvidó sus raíces españolas, por ello cuando supo que su grupo favorito los Gipsy Kings actuaban en su ciudad, su familia decidió llevarla a disfrutar del concierto.

Engracia en primera fila bailó, cantó y disfrutó del concierto, los Gipsy Kings viendo a esta fan disfrutar tanto con su música decidieron invitarla al backstage para conocer al grupo. Gracias a los organizadores fue posible.

En el backstage el grupo la saludó y acabaron improvisando un pequeño concierto para ella donde también bailó con energía sus canciones.

Posteriormente la familia lo compartía en redes y agradecía el que Engracia hubiera podido vivir esta experiencia dónde acabó emocionada y abrumada.

Por su parte los Gipsy Kings les contestaron que estaban encantados de haber conocido a la "reina" del día.