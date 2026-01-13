En busca de Paco y Fina: Un influencer busca a una pareja jubilada de Castellón que conoció en Laponia y soñaban con ver auroras boreales ¿Lograron su sueño?

Javi Ribas es un creador de contenido conocido en la red social Instagram como @jaribasol recientemente ha realizado una publicación muy peculiar y es que está buscando a una pareja de personas mayores que conoció durante un viaje a Laponia.

Según cuenta Javi, durante el verano se fue de viaje a Finlandia y durante el viaje conoció a una pareja de personas mayores llamadas Paco y Fina, estaban ya jubilados y habían salido desde Castellón en una furgoneta que habían modificado ellos mismos con la ilusión de ver auroras boreales. Javi conoció a esta pareja en Laponia, según explica en su vídeo donde estuvieron hablando sobre la aventura que había emprendido la pareja: "Lo guay que era que con 75 años se lanzaran a la aventura de ir a ver auroras boreales allí en Suecia".

Javi continúa explicando que quedó tan encantado con la idea que les pidió a Paco y Fina que le mandaran una postal a Madrid cuando por fin cumplieran el sueño de ver las auroras boreales. Ellos aceptaron y les dio su dirección. Sin embargo, meses después sigue sin haber recibido la esperada postal.

El influencer asume que lo más probable es que la pareja lo haya olvidado, "que no pasa nada", pero asegura que le gustaría saber si finalmente Paco y Fina cumplieron su sueño de ver auroras boreales.

Para ello ha compartido el vídeo, para ver si Internet puede "hacer su magia" ya que al ser una red tan extensa si el vídeo se viraliza puede que la noticia les llegue a ellos. Ribas explica que tiene pocos datos que se llaman Paco y Fina, que tenían más de 70 años, estaban jubilados y viven habitualmente en Castellón.

¿Podrá llegar este mensaje finalmente a Paco y Fina? ¿Tendrá final feliz?