¡Localizados! Paco y Fina, la pareja de jubilados cumplió su sueño de ver auroras boreales, la bonita historia que se ha hecho viral

El creador de contenido Javi Ribas, compartió hace apenas dos días un vídeo a sus redes sociales con la esperanza de localizar a Paco y a Fina, una pareja de jubilados que habían camperizado su furgoneta, es decir, la habían convertido en un espacio habitable y habían emprendido un viaje hasta Suecia con ella desde Castellón para poder ver auroras boreales.

Javi cuenta que coincidió con ellos en Laponia, conectó con ellos al hablar y le pareció tan bonita la aventura que estaban viviendo que les pidió que cuando lograran ver las auroras boreales le mandaran una postal a su domicilio. Tras meses sin noticias de ellos, decidió compartir su historia a través de redes sociales para ver si podía localizarles ya que le hacía ilusión saber si finalmente pudieron ver las auroras boreales.

La historia no tardó en viralizarse, aunque la clave fue un programa de radio local. Desde una radio de Castellón le contactaron para que contara su historia y a las pocas horas una chica le escribió que podía ponerle en contacto con Fina. Aunque Javi tenia cierta desconfianza, aceptó y contactó con la mujer y ella misma le envió una foto de ellos, de los propios Paco y Fina, demostrando así su identidad.

El programa de radio de Castellón organizó posteriormente un reencuentro virtual y pudieron hablar a través del programa de radio en directo.

Al hablar con ellos Javi pudo comprobar porque nunca le llegó la postal y es que la pareja desafortunadamente perdió el papel donde tenían apuntada su dirección. También le confirmaron que finalmente SI pudieron ver su tan esperadas auroras boreales.

Sin embargo, aquí no acaba la cosa y es que Paco y Fina han invitado a Javi y a su amiga Marta, a que les visiten en Castellón. Así que todavía quedará un reencuentro más en persona.

Finalmente Javi cierra la historia con una bonita reflexión: "No penséis que hay que hacerlo todo cuando somos jóvenes, con 70 años también se puede dejarlo todo e irte en camper a viajar por el mundo, no hace falta tener 30 años todo el tiempo para hacer las cosas que te gustan, no hace falta ser joven siempre, se pueden hacer cosas siendo más mayor, no hay prisa."