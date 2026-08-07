España y Marruecos compiten por ser el lugar dónde se celebre la final del Mundial de fútbol 2030

Lo avanzó The Times en Inglaterra. Sin embargo, nada más terminar el comité en Rabat, un portavoz de la FIFA afirmó a EFE textualmente y con rotundidad "Es falso y engañoso afirmar que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, haya hecho promesa alguna en relación con la sede de la final de la Copa del Mundo de la FIFA 2030. La FIFA tomará una decisión a su debido tiempo".

Bernabéu, Camp Nou o Casablanca

No hay un calendario formal para dictaminar la sede de la final de un Mundial. El de Qatar, por ejemplo, se hizo público el 15 de julio del 2020. La final fue el 18 de diciembre de 2022 en el estadio Lusail, en Doha. Año y medio de anticipación. Para el 2030 queda menos de cuatro años aún. Pero los vaivenes geopolíticos y deportivos invitan de momento a la incertidumbre, especialmente para España y Marruecos, que pugnan por la ser los anfitriones de la final del torneo. El estadio Bernabéu en Madrid apareció siempre en la hoja de ruta del Mundial 2030 como favorita para la final. El enfrentamiento UEFA vs FIFA ha enfriado la atmósfera según pudo saber Efe y la entrada del lobby de Marruecos en la designación de la final dificulta en la actualidad que un país del territorio UEFA como España tenga a día de hoy asegurada la final. Oficialmente ni la comisión organizadora del Mundial en España ni la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) han verbalizado públicamente la sede de la final, aunque siempre han barajado el Bernabéu y el Camp Nou como alternativas.

El diario inglés The Times publicó hoy que Gianni Infantino había ofrecido a Marruecos la final en el estadio en Casablanca, de 115.000 espectadores. Las recientes apariciones del presidente de FIFA en Rabat, la última con el Rey Mohammed VI con motivo del 27 aniversario de su coronación, siendo el único invitado internacional sin rango diplomático, despertaron ya las inquietudes del fútbol español. “El Mundial 2030 será el más hermoso de todos porque se celebrará en el país más hermoso del mundo: Marruecos”, dijo Infantino durante el evento. El rechazo de UEFA al proyecto FIFA de vender el 20 por ciento del Mundial a inversores privados es un apunte más en la larga lista de enfrentamientos entre ambas organizaciones. Antes de llegar a este paisaje de choque institucional, el Mundial de clubes de 2025 dejó heridas en el camino. FIFA venció con su desafío de organizar un Mundial de clubes con 32 equipos cada cuatro años. UEFA lo censuró por el aumento de carga de partidos y la entrada de FIFA en el espacio UEFA. El Chelsea, campeón de la I edición, ganó 100 millones de euros por el título. Los clubes aceptaron por un reparto económico irrechazable.

Críticas contra la FIFA

Las críticas contra Infantino desde el entorno británico, especialmente, y diversos protagonistas como Luis Figo, ex jugador del Real Madrid y FC Barcelona, y asesor de Aleksander Ceferein en UEFA, aparecieron en plena reunión de FIFA en Rabat. Figo pidió este miércoles la dimisión del presidente de la FIFA, el suizo Gianni Infantino, y apostillado que el comportamiento del mandatario en los últimos días es el “más bajo, deshonesto, cobarde e interesado” que ha visto. En una columna publicada en el Daily Mail contra Infantino, a pesar de retractarse éste de vender participaciones de la Copa del Mundo, Luis Figo afirmó “Podría escribir 10.000 palabras de los problemas en la FIFA, pero la solución se resume en cuatro. Infantino tiene que irse”.

Inglaterra, Finlandia, Serbia y Suecia manifestaron su rechazo también en los últimos días. La República Checa, en cambio, sí apoyó a Infantino. Posicionada UEFA, Africa y Asia sí respaldan al actual presidente de la FIFA. Se abre un escenario de inquietud para el próximo Congreso de FIFA, en Rabat, el próximo 18 de marzo de 2027 en el 77 Congreso de la organización. Durante las próximas horas, se conocerá la situación profesional del futuro del secretario general de la FIFA, Mattias Grafström, crítico con el plan de Infantino de crear FIFA Forward Enterprise (FFE), proyecto para privatizar el Mundial, que retiró el pasado 31 de julio.