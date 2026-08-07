La Feria del Libro Viejo de Santander celebra su edición más extensa con 16 librerías de toda España

La cita, ya consolidada en el calendario cultural de la ciudad, se desarrollará en la plaza de Alfonso XIII y ofrecerá, además de la venta de libros antiguos y descatalogados, un amplio programa de actividades paralelas.

Destacados de la feria

En la feria hay ejemplares de especial valor bibliográfico y se incluirá conferencias, talleres, lecturas dramatizadas, música en directo, un concierto de guitarra y una exposición. La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha asistido este sábado a la apertura de esta feria que "no solamente es venta de libros", sino que se ha convertido en una propuesta cultural más amplia que contribuye a dinamizar la ciudad durante el verano, ha asegurado. Uno de los principales atractivos de esta edición será la exposición dedicada a la obra de los ilustradores José Ramón Sánchez y Gil Rivero, que permitirá establecer un diálogo entre dos generaciones diferentes de la ilustración.

Además, José Ramón Sánchez participará en un encuentro con Jesús Serna que tendrá lugar en la propia plaza de Alfonso XIII. Igual ha destacado el papel de los libreros especializados, que durante todo el año localizan y conservan fondos bibliográficos singulares para ponerlos a disposición de lectores, coleccionistas y visitantes. El director de la Feria del Libro Viejo de Santander, Francisco Roales, ha señalado que prácticamente todas las librerías participantes repiten presencia este año y llegan "con muchísima ilusión".