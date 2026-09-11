El Imserso multiplica por diez los viajes a 50 euros para pensionistas con menos renta

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha manifestado que la tarifa plana de 50 euros implantada en la pasada temporada de viajes del Imserso para evitar que las personas pensionistas con menor renta se vieran excluidas ha sido "todo un éxito" y, en su primer año de vigencia, ha registrado 5.221 usuarios, lo que multiplica por diez el acceso a los viajes de quienes tienen menos recursos.

Este dato contrasta con la temporada anterior, en la que existía una medida similar consistente en un descuento del 50 por ciento sobre el precio total del viaje, con el que únicamente fueron ejecutadas 523 plazas. "Poder viajar no es un privilegio del que solo pueden gozar unos pocos. Todos y todas tenemos derecho al descanso, a conocer nuevos lugares, a coincidir y compartir con gente diferente", ha subrayado Pablo Bustinduy.

Estas cifras reflejan que la nueva tarifa plana ha cumplido con el objetivo de eliminar la barrera económica que impedía a las y los pensionistas con menos recursos participar en el programa y permite avanzar en el objetivo de garantizar el acceso al envejecimiento activo y al ocio de las personas pensionistas independientemente de su nivel de renta.

Gracias a la tarifa plana las personas beneficiarias, que son aquellas que poseen una prestación igual o inferior al importe de las pensiones no contributivas de incapacidad o jubilación de la Seguridad Social, han podido viajar por solo 50 euros, independientemente del destino y el Imserso ha asumido el coste restante del viaje.

Bustinduy ha realizado estas declaraciones en León, donde ha presentado la temporada de viajes del Imserso 2026-2027. Los viajes, para los que están acreditadas 4.602.255 personas, empezarán a comercializarse a partir del próximo 14 de septiembre y el primero se realizará a partir del 1 de octubre con destino Oropesa.

Al encuentro también han asistido la directora general del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), Mayte Sancho; el alcalde de León, José Antonio Diez y el subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz Moretón.

Un programa "ejemplar y vivo"

Durante su intervención, el ministro ha señalado que se trata de un programa "ejemplar y vivo" y ha destacado que reforzar el estado del bienestar es hacerlo más accesible y justo para que llegue a todas las personas: "Los viajes del Imserso son una marca de nuestro país, un país que democratiza el tiempo y el ocio. Su función es garantizar una vida plena, digna y con derechos con independencia de la edad y la renta", ha señalado.

Respecto a la tarifa plana de 50 euros, ha expresado que el Ministerio quiere "redoblar la apuesta" tras el éxito obtenido con una ampliación de plazas hasta las 7.447 en la nueva temporada.

Los destinos más solicitados por las personas beneficiarias de la tarifa plana han sido Andalucía y circuitos culturales, con 1.267 y 1.189 usuarios respectivamente. Por detrás ha estado Cataluña, con 845 viajeros. La medida ha tenido además una amplia implantación en todo el territorio nacional y se han beneficiado de ella pensionistas procedentes de todas las provincias españolas.

En la temporada 2025-2026 se introdujo otra novedad: la opción de viajar con animales de compañía para los destinos de costa peninsular y costa insular. Más de mil personas (1.066) han viajado acompañadas de sus animales de compañía, siempre de acuerdo con la normativa y los cuidados de los animales.

879.213 plazas para 2026-2027

Para la temporada de viajes 2026-2027 se van a ofrecer 879.213 plazas destinadas al turismo de costa peninsular (50,1 por ciento de plazas), de costa insular (25,9 por ciento) y al turismo de escapada (23,9 por ciento). Este último incluye circuitos culturales, turismo de naturaleza, capitales de provincia y ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y de procedencia europea.

El Ministerio de Derechos Sociales ha reservado 7.447 plazas a 50 euros del total de plazas ofertadas en esta nueva temporada para consolidar una medida que ha transformado el acceso a los viajes del Imserso y ha reforzado su dimensión social. También se mantendrá la opción de que los pensionistas puedan viajar con sus animales de compañía.

Comercialización de los viajes

Cada provincia tiene asignada una cantidad de viajes disponibles a cada uno de los destinos en proporción al número de personas mayores de 65 años residentes y censadas en la misma. Los primeros días de comercialización, del 14 al 18 de septiembre, las personas solicitantes tan sólo pueden reservar los viajes existentes en su cupo por provincia, con el objetivo de escalonar la venta para evitar la posible sobrecarga de las centrales de reservas de viajes de las empresas contratistas y garantizar así su correcto funcionamiento.

Posteriormente, a partir del 19 de septiembre, se abrirá la posibilidad de reservar viajes que hayan quedado sin comercializar de cualquier provincia. No obstante, el proceso de comercialización permanecerá abierto durante toda la temporada.

Además, el Imserso distribuirá el 36 por ciento de las plazas de cada lote de forma proporcional durante todos los meses de la campaña para evitar la concentración de los viajes en pocas fechas. La medida contribuirá a desestacionalizar el turismo, mantener la actividad y el empleo durante todo el año y reducir la masificación en los periodos de mayor ocupación.

Reservas

Los pensionistas podrán reservar su viaje para destinos de costa peninsular, costa insular o turismo de escapada bien a través de las páginas web www.turismosocial.es (en los casos de turismo de costa peninsular y de turismo de escapada) y www.mundicolor.es (en los casos de turismo de costa insular) con su DNI y su clave de acreditación, o bien en cualquiera de las agencias de viaje autorizadas solo con el DNI.

Derechos Sociales ha subrayado el impacto positivo que este programa de turismo tiene sobre el envejecimiento activo y la promoción de una vida activa, así como la solidaridad entre generaciones y entre territorios. Además, este programa se ha convertido en una herramienta "clave" para paliar la estacionalidad del sector turístico y contribuye a la generación de empleo y actividad económica en España, al tiempo que se constituye como una destacada actividad para combatir la soledad.

Por su parte, Mayte Sancho ha señalado que actualmente se aborda un estudio para ver el impacto de las relaciones que se establecen en los viajes y que se suelen repetir a lo largo de los años en la percepción de soledad, un asunto que "preocupa bastante" al Imserso.