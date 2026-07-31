¿Dónde se verá mejor el eclipse en España? Estas son las comunidades con las mejores vistas

El 12 de agosto de 2026 España vivirá uno de los acontecimientos astronómicos más importantes del siglo XXI: el primer eclipse total de Sol visible desde la Península desde 1912. Además, será especialmente singular porque ocurrirá al atardecer, con el Sol muy bajo sobre el horizonte oeste, lo que hará que el paisaje adquiera un aspecto espectacular. Un eclipse total de Sol que cruzará la Península Ibérica y permitirá a millones de personas contemplar cómo la Luna oculta completamente el Sol durante unos minutos, convirtiendo el día en noche.

Sin embargo, no todo el territorio español podrá disfrutar del fenómeno en las mismas condiciones. Solo las zonas situadas dentro de la llamada franja de totalidad podrán presenciar el eclipse en toda su magnitud, mientras que el resto del país verá un eclipse parcial.

La franja de totalidad

La sombra de la Luna entrará por Galicia, recorrerá la Península de noroeste a sureste y abandonará España por Baleares. La banda de totalidad tendrá aproximadamente entre 250 y 300 km de anchura, dependiendo del punto, y la duración máxima sobre territorio español será de casi 1 minuto y 50 segundos, cerca de la línea central del eclipse, situada aproximadamente entre Luarca (Asturias) y Peñíscola (Castellón).

Las comunidades donde se verá el eclipse total

La franja de totalidad atravesará gran parte del norte peninsular y también alcanzará Baleares. Sin embargo, la experiencia será muy distinta según el lugar desde el que se observe. Estas son las comunidades donde mejor podrá verse.

Galicia

Galicia será la primera comunidad autónoma española en entrar en la franja de totalidad del eclipse total de Sol del 12 de agosto de 2026. Gracias a la buena duración del fenómeno y a las favorables condiciones de observación, especialmente en las provincias orientales, será uno de los mejores destinos para disfrutar del evento. Entre los lugares más recomendables destacan A Coruña y su área metropolitana, Ferrolterra, Santiago de Compostela, Lugo y la Costa da Morte, siempre que se disponga de un horizonte completamente despejado hacia el oeste.

En A Coruña, el eclipse parcial comenzará a las 19:31 horas. La totalidad dará comienzo a las 20:28 horas, momento en el que también se alcanzará el máximo del eclipse. Apenas un minuto después finalizará la fase total y el eclipse concluirá definitivamente a las 21:22 horas.

Asturias

Todo el Principado de Asturias quedará dentro de la franja de totalidad, lo que lo convertirá en uno de los mejores lugares de Europa para contemplar este eclipse. Ciudades como Oviedo, Gijón y Avilés, junto con enclaves naturales como Cangas de Onís o los Picos de Europa (si las condiciones meteorológicas lo permiten), ofrecerán una experiencia excepcional.

El eclipse comenzará alrededor de las 19:31 horas y alcanzará su máximo entre las 20:28 y las 20:29 horas. La totalidad tendrá una duración aproximada de un minuto y medio, una de las más largas de España.

Cantabria

Cantabria disfrutará del eclipse total prácticamente en todo su territorio. Santander, Laredo, Castro Urdiales, Torrelavega y la comarca de Liébana figuran entre los mejores lugares para observar el fenómeno.

La fase parcial comenzará sobre las 19:32 horas y el máximo del eclipse llegará hacia las 20:29 horas. La totalidad se prolongará entre un minuto y treinta segundos y un minuto y cuarenta segundos, dependiendo de la ubicación.

País Vasco

El eclipse atravesará completamente el País Vasco, permitiendo disfrutar de la totalidad en toda la comunidad. Bilbao, Vitoria-Gasteiz, San Sebastián y diversos puntos de la costa vizcaína serán excelentes opciones para presenciar el espectáculo.

El eclipse comenzará alrededor de las 19:32 horas y alcanzará su máximo entre las 20:29 y las 20:30 horas. La fase de totalidad tendrá una duración cercana al minuto y cuarenta segundos.

Navarra

Navarra se sitúa muy próxima al centro de la franja de totalidad, lo que la convierte en uno de los destinos más atractivos para astrónomos y aficionados. Pamplona, Estella, Tafalla y buena parte de la Zona Media navarra ofrecerán unas condiciones excelentes para la observación.

El eclipse comenzará hacia las 19:31 horas. La totalidad dará inicio aproximadamente a las 20:27 horas y el máximo del fenómeno se producirá en torno a las 20:30 horas. La duración de la totalidad rondará el minuto y cuarenta segundos.

La Rioja

Toda La Rioja quedará dentro de la banda de totalidad. Localidades como Logroño, Haro, Santo Domingo de la Calzada y Nájera serán magníficos lugares para disfrutar del eclipse.

El fenómeno comenzará alrededor de las 19:32 horas y alcanzará su máximo sobre las 20:30 horas. La totalidad se prolongará durante aproximadamente un minuto y cuarenta segundos.

Castilla y León

Castilla y León será probablemente la comunidad con un mayor número de ubicaciones privilegiadas para observar el eclipse. Las provincias más favorecidas serán León, Burgos, Palencia, el norte de Valladolid, Soria y el norte de Ávila. Entre los lugares más recomendables destacan Burgos, León, Aranda de Duero, Miranda de Ebro y Arévalo, donde además está previsto un importante evento oficial con motivo del eclipse.

En Burgos, el eclipse parcial comenzará a las 19:33 horas. La totalidad se iniciará a las 20:28 horas y el máximo tendrá lugar a las 20:29 horas. La fase total alcanzará una duración aproximada de un minuto y cuarenta y cuatro segundos.

Aragón

Aragón será otra de las grandes protagonistas del eclipse de 2026 gracias a su climatología y a la excelente posición dentro de la franja de totalidad. Zaragoza, Huesca, Jaca, la comarca de Cinco Villas y Los Monegros figuran entre los mejores lugares para la observación. En la provincia de Huesca ya se preparan numerosos actos y actividades relacionadas con este acontecimiento astronómico.

En Zaragoza, el eclipse comenzará alrededor de las 19:34 horas y el máximo se producirá hacia las 20:30 horas. La totalidad tendrá una duración cercana al minuto y medio.

Cataluña

No toda la comunidad entra en la totalidad; principalmente lo hacen zonas occidentales y meridionales, mientras que el centro de Barcelona y buena parte del litoral quedan fuera y verán un eclipse parcial. Ciudades como Lleida, Barcelona, Girona y Vic, así como numerosos puntos del Pirineo catalán, ofrecerán excelentes condiciones para contemplar el eclipse.

El fenómeno comenzará aproximadamente a las 19:35 horas y alcanzará su máximo alrededor de las 20:31 horas. Dependiendo de la ubicación, la totalidad durará entre un minuto y un minuto y medio.

Comunidad Valenciana

Aunque inicialmente se pensó que el eclipse sería únicamente parcial en muchas zonas, la franja de totalidad alcanzará buena parte del norte y del centro de la Comunidad Valenciana, incluida la ciudad de Valencia. Castellón, Sagunto, el Alto Palancia y la propia capital valenciana serán algunos de los mejores lugares para observar el fenómeno.

En Valencia, el eclipse comenzará a las 19:36 horas. La totalidad empezará sobre las 20:30 horas, alcanzará su máximo a las 20:33 horas y finalizará aproximadamente a las 20:34 horas.

Illes Balears

Mallorca y Menorca vivirán uno de los eclipses más espectaculares del mundo, ya que la totalidad coincidirá prácticamente con la puesta de Sol, ofreciendo una imagen inolvidable sobre el horizonte mediterráneo. Palma, Alcúdia, Andratx, el Cap de Formentor y numerosos puntos de Menorca serán algunos de los lugares más recomendables para observarlo.

En Palma, el eclipse comenzará alrededor de las 19:38 horas. La totalidad se iniciará a las 20:31 horas y el máximo tendrá lugar a las 20:32 horas. La puesta de Sol se producirá a las 20:49 horas, por lo que será imprescindible elegir un lugar con el horizonte oeste completamente despejado para disfrutar del espectáculo hasta el final.

Cómo ver el eclipse de forma segura

La observación de un eclipse solar requiere tomar precauciones. Mirar directamente al Sol sin protección puede provocar daños irreversibles en la vista.

Los especialistas recomiendan:

Utilizar únicamente gafas homologadas para observación solar con certificación ISO 12312-2.

No emplear r adiografías, cristales ahumados, CDs, cámaras o gafas de sol convencionales como protección.

emplear r como protección. Si se utilizan telescopios, prismáticos o cámaras, deben contar con filtros solares específicos colocados en la parte frontal del instrumento.

Solo durante los breves minutos en los que el eclipse sea totalmente total dentro de la franja de totalidad podrá retirarse la protección visual. En cuanto vuelva a aparecer el primer destello del Sol, será imprescindible volver a utilizar las gafas de eclipse.