El curioso método de estos vecinos mayores para cuidarse unos a otros

María Eugenia Rodríguez contaba a través de la red social X, cuyo usuario es @maru_lele en un hilo el curioso pero efectivo método que sus padres y sus vecinos, ambos con más de 80 años, tienen para cuidar unos de otros o dar la voz de alarma si hay una emergencia sin hablarse.

Según cuenta María Eugenia, tanto sus padres como sus vecinos tienen un código "Si una mañana la persiana del otro no sube, hay que ir a ver qué pasa. Ambos tienen la llave del otro. Ayer la persiana del vecino no subió" Comenzaba explicando.

Tras ver que la ventana de su vecino no subía como todos los días, la madre de María Eugenia lo llamó por teléfono, al no contestar, se fue hacía su piso y tocaron el timbre de la puerta, pero nadie les abrió.

"Ya estaban por entrar con la llave cuando escucharon un golpe en la pared del lado de adentro. El vecino estaba en su pieza (habitación). Se había caído la noche anterior, no se había podido levantar y el celular le había quedado lejos. Había pasado la noche en el suelo".

Aunque el vecino estaba bien, finalmente llamaron a una ambulancia para que los médicos le atendieran.

"El vecino es viudo y tiene cinco hijos que ya buscan solución para que algo así no vuelva a pasar. Pero lo cierto es que un código basado en una persiana y un hábito de observación, una contraseña de esas que ya casi no existen, medio que ayer lo salvó." Finalizaba la tuitera.