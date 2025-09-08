El Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad Valenciana (ICOFCV) ha destacado que la Fisioterapia ayuda a prevenir caídas y favorece la autonomía en el envejecimiento

Así, se suma a la campaña impulsada por World Physiotherapy con motivo del Día Mundial de la Fisioterapia, que este año centra la atención en un desafío global: cómo lograr un envejecimiento saludable.

En concreto, la campaña alerta sobre el impacto del rápido envejecimiento de la población: en 2019 había 1.000 millones de personas mayores de 60 años, en 2030 serán 1.400 millones y en 2050 alcanzarán los 2.100 millones. Ante este escenario, el mensaje es claro: "Un envejecimiento saludable significa mantenerse activo, conservar los vínculos sociales y seguir participando en actividades significativas", señala la institución colegial en un comunicado.

La clave, explica, es "mantenerse en movimiento, siempre lejos de la idea de que envejecer implica renunciar a la actividad" y la campaña subraya que "nunca es tarde para empezar a moverse". Así, destacan que los fisioterapeutas, a través de programas individualizados de ejercicio, asesoramiento y acompañamiento profesional, son "aliados fundamentales para preservar la funcionalidad, la calidad de vida y la autonomía de las personas mayores".

Persona mayor que ha sufrido una caída | iStock

De este modo subraya que el entrenamiento de fuerza ocupa un lugar "destacado: es beneficioso a cualquier edad, mejora la masa muscular y reduce riesgos, siempre bajo la supervisión de un profesional sanitario cualificado". Además, la fisioterapia "ayuda a prevenir caídas al trabajar el equilibrio, la coordinación, la flexibilidad y la fuerza".

En ese sentido, el ICOFCV recalca que las caídas y lesiones asociadas a la edad "no son inevitables" y que promover la actividad física desde la fisioterapia "puede reducir hasta en un 41% la probabilidad de desarrollar fragilidad y, en caso de producirse una caída, minimizar sus consecuencias".

En ese sentido, destaca que los fisioterapeutas cuentan con la formación y las competencias necesarias para diseñar programas de ejercicio "seguros y eficaces" que "ayudan a prevenir la pérdida de masa muscular, a mejorar la condición física y a fomentar un envejecimiento activo". "El fisioterapeuta es un aliado imprescindible para vivir más y mejor", apostilla el ICOFCV