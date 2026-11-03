Las amas de casa pueden acceder a una pensión de jubilación en 2027: requisitos y cómo solicitarla

Las personas que han dedicado gran parte de su vida al cuidado del hogar y de sus familiares pueden encontrarse con dificultades económicas al llegar a la edad de jubilación. Al no haber generado cotizaciones a la Seguridad Social por estas tareas, muchas no reúnen los años necesarios para acceder a una pensión contributiva. Sin embargo, existe una alternativa: la pensión no contributiva de jubilación, una prestación económica destinada a garantizar unos ingresos mínimos a quienes no han cotizado lo suficiente y carecen de recursos económicos.

¿Quién puede solicitar esta prestación?

Este derecho se mantiene en 2027 y está dirigido a las personas mayores de 65 años que cumplan las condiciones establecidas. Aunque suele asociarse a las amas de casa, también pueden solicitarla hombres que hayan dedicado su vida al trabajo doméstico y al cuidado de familiares. Las pensiones no contributivas están financiadas por el Estado y tienen como objetivo proporcionar unos ingresos mínimos, asistencia sanitaria y acceso a servicios sociales complementarios. Para acceder a la modalidad de jubilación, el primer requisito es tener 65 años o más en el momento de presentar la solicitud. Además, es necesario haber residido legalmente en España durante al menos diez años, de los cuales dos deben ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud.

Las personas de 65 años o más que no hayan cotizado lo suficiente para acceder a una pensión contributiva, siempre que acrediten diez años de residencia legal en España y cumplan los requisitos económicos. Otro de los aspectos fundamentales es acreditar que no se dispone de ingresos suficientes. La cuantía de referencia depende de la situación económica del solicitante y, si convive con otros familiares, también se tienen en cuenta los ingresos de la unidad económica de convivencia. Según los datos recogidos por Business Insider, el umbral individual se situó en 7.905,80 euros anuales en 2025 para las personas que viven solas. Para 2026, la cifra indicada por la publicación asciende a 8.803,20 euros. En cuanto a la cuantía de la prestación, durante 2026 alcanza también los 8.803,20 euros anuales, equivalentes a 628,80 euros mensuales distribuidos en 14 pagas. La información publicada no concreta todavía cuál será la cuantía correspondiente a 2027.

La cuantía en 2026

Además, esta prestación no es compatible con una pensión contributiva de jubilación, por lo que está destinada a quienes no tienen derecho a percibir esta última. La pensión no contributiva de jubilación alcanza en 2026 los 8.803,20 euros anuales, repartidos en 14 pagas de 628,80 euros mensuales. Para solicitarla, es necesario reunir la documentación correspondiente, entre la que se encuentra el DNI o NIE, el certificado de empadronamiento y los documentos que permitan acreditar los ingresos y el patrimonio. Posteriormente, hay que cumplimentar el formulario oficial y presentarlo ante la administración competente.

La tramitación depende de cada comunidad autónoma, ya que estas tienen transferidas las competencias de gestión de las pensiones no contributivas. La solicitud puede realizarse por internet, a través de la sede electrónica de la comunidad autónoma correspondiente o del IMSERSO, o de forma presencial en las oficinas del IMSERSO o de la administración autonómica. En Ceuta y Melilla, la presentación se realiza a través del IMSERSO. Una vez entregada la solicitud junto con toda la documentación, la administración deberá resolver y comunicar si concede o deniega la prestación. Este procedimiento puede prolongarse durante varios meses y, según la información publicada, suele tener un plazo máximo de seis meses. Durante ese tiempo, también puede revisarse la situación económica de la unidad de convivencia para comprobar que los datos aportados son correctos.