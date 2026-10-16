El prefijo 400 entra en vigor este sábado para identificar las llamadas comerciales

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha anunciado que los operadores móviles "han bloqueado más de 6 millones de SMS de remitentes no registrados" desde el pasado 15 de septiembre, fecha en la que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) puso en marcha el registro de alias de identificación.

Las empresas, comercios, administraciones públicas y demás organizaciones que utilicen alias como remitentes en sus mensajes SMS, MMS o RCS tuvieron que inscribir adecuadamente estos identificadores.

Los operadores de telefonía móvil están obligados desde mediados de septiembre a bloquear los mensajes procedentes de alias -marcas, nombres comerciales, denominaciones sociales o dominios- que no estén registrados en la base de datos oficial de la CNMC. Esta medida afecta a cualquier entidad que envíe avisos identificados con su nombre (como bancos, aseguradoras u operadores de transporte). Asimismo, los operadores deberán bloquear aquellos mensajes que utilicen alias registrados pero provengan de proveedores de servicios no autorizados.

López ha explicad esta medida, la cual permite tener "la seguridad de que los SMS que se reciben con alias proceden de la empresa o entidad que dice ser", en el marco del Plan Antiestafas del Gobierno para reforzar la seguridad de las comunicaciones electrónicas y evitar la suplantación de identidad y el fraude a través de marcas conocidas.

El ministro ha hecho un llamamiento a las entidades para que acudan a registrarse en el registro de la CNMC porque "lo fundamental es que empresas e instituciones sigan colaborando para tomar las medidas necesarias a favor de la credibilidad, la reputación y la seguridad de las comunicaciones en el mundo digital".

"Desde aquí quiero hacer un llamamiento, porque han respondido todas las empresas y todas las instituciones, pero sigo pidiendo que acudan todas, que se registren todas en ese registro de la CNMC porque es importante", ha defenfido.

Llamadas comerciales y prefijo 400

El ministro ha recordado también que a partir de este sábado, 17 de octubre, entrará en vigor la resolución que establece el prefijo 400 para identificar las llamadas comerciales. El Departamento liderado por Óscar López publicó el pasado mes de abril esta resolución, la cual establece que todas las llamadas comerciales deberán realizarse desde una numeración de nueve dígitos que comience por dicho prefijo, lo que permitirá a los usuarios identificarlas con facilidad.

"Ahora cualquier español podrá identificar con facilidad una llamada comercial y podrá decidir si responde o no a ella", ha explicado López, añadiendo que los usuarios pueden "reclamar ante la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones y denunciar" en caso de no respetarse la norma.

Asimismo, ha destacado que se trata de "una medida sin coste" aprobada mediante orden ministerial junto a Telefónica, MasOrange, Vodafone y Digi, cuatro compañías a las que ha agradecido su colaboración en una iniciativa "realmente revolucionaria, que ha cambiado la vida de millones de personas".

Con esta norma, los operadores estarán obligados a bloquear cualquier comunicación comercial que no utilice este código para garantizar la identificación inmediata del spam telefónico.