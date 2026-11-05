CCOO y UGT piden adelantar la jubilación de los trabajadores del handling por la dureza de sus condiciones laborales

Los sindicatos CCOO y UGT han solicitado formalmente a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social el inicio del procedimiento para permitir que los Agentes de Servicios Auxiliares del sector de handling aeroportuario puedan acceder a la jubilación anticipada. La iniciativa, registrada al amparo del Real Decreto 402/2025, pretende que la Administración evalúe las condiciones en las que desarrolla su actividad este colectivo y determine si cumple los requisitos necesarios para aplicar coeficientes reductores de la edad de retiro.

Los riesgos laborales y las secuelas físicas aumentan con la edad

Ambas organizaciones sindicales consideran que estos profesionales desempeñan trabajos especialmente penosos, tóxicos, peligrosos e insalubres, con elevados índices de morbilidad. Entre los factores de riesgo asociados a sus funciones destacan la manipulación continuada de cargas, el trabajo a la intemperie, los turnos laborales y la exposición a agentes químicos, tóxicos y cancerígenos. Según defienden CCOO y UGT, muchas de estas circunstancias forman parte de la propia actividad aeroportuaria y resultan difícilmente eliminables desde el punto de vista técnico. Por ello, reclaman que se estudie la posibilidad de anticipar la jubilación como medida para proteger la salud de los trabajadores que desarrollan estas tareas.

La solicitud se dirige específicamente a los Agentes de Servicios Auxiliares que prestan servicio en el ámbito aeroportuario, de acuerdo con la definición recogida en el V Convenio Colectivo del Sector de Handling y en otros convenios de empresa. Los sindicatos sostienen que la incidencia de lesiones musculoesqueléticas y otras secuelas físicas crónicas aumenta a medida que los trabajadores cumplen años, una evolución que, a su juicio, justifica la adopción de medidas específicas. La documentación presentada ante la Administración también incorpora datos estadísticos del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), que reflejan un incremento de los procesos de incapacidad temporal en las principales empresas del sector. CCOO y UGT relacionan esta evolución con el crecimiento de la actividad aeroportuaria en España y consideran que constituye otro motivo para analizar las condiciones laborales de este colectivo.

La patronal Aseata no respalda la iniciativa

La petición de los sindicatos no ha contado con el apoyo de la patronal Aseata. CCOO y UGT han lamentado que la organización empresarial no se haya sumado a la iniciativa y han calificado de "incomprensible" su decisión. Pese a esta falta de respaldo, ambas organizaciones aseguran que continuarán trabajando para conseguir una resolución favorable a los intereses de los trabajadores afectados.

El procedimiento solicitado permitirá que la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social examine las condiciones de esta actividad y determine si concurren las circunstancias necesarias para aplicar los coeficientes reductores que posibilitarían adelantar la edad de jubilación.