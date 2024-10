Esto es lo que dice la prueba del sueño sobre cómo duerme Alberto Chicote: "No para quieto"

El cuarto pilar fundamental para ganar años de vida, es el sueño, con una buena calidad de sueño se pueden ganar hasta 5 años más de vida. Sonsoles Ónega y Alberto Chicote han analizado este parámetro en el especial Hablando en Plata: Ganar años de vida, para ello, el chef y presentador Alberto Chicote se ha sometido a un control de calidad de sueño con sorprendentes resultados.

Chicote asegura que es consciente que no duerme del todo bien y que tiene algunos problemas a la hora de dormir, como despertarse de madrugada, pero no quiere tener que recurrir a tomar alguna medicina para lograrlo. Por desgracia, somos uno de los países donde la gente más consume pastillas para poder conciliar el sueño.

En el estudio que han sometido a Alberto Chicote sobre su sueño, controlan la cantidad, la calidad y si hay algún trastorno del sueño y también si hay algún trastorno cerebral, respiratorio o cardiovascular.

El doctor Carlos Egea del Hospital Universitario de Vitoria, ha explicado los resultados de la prueba del sueño de Chicote. Los resultados señalan que el chef no llega a dormir 8 horas seguidas, tiene pequeños episodios de apneas, aunque no son graves. La apnea del sueño es cuando momentáneamente se deja de respirar durante unos segundos mientras dormimos y además padece de sueño inquieto, es decir, no para de moverse mientras duerme.