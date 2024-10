Los repartidores de butano convocan paros a partir del 5 de noviembre y no distribuirán en casas ni empresas

La asamblea general de la Federación Española de Distribuidores de Gases Licuados del Petróleo (Fedglp) ha aprobado este lunes la convocatoria de paros en el servicio de reparto domiciliario de bombonas de butano a partir del 5 de noviembre y hasta que se cumplan las "reivindicaciones del sector".

Durante el periodo de suspensión, las agencias de distribución no realizarán entregas domiciliarias a particulares ni a empresas, si bien garantizan el suministro a los puntos de venta. Asimismo, esta suspensión del servicio no afectará a usuarios en situación de vulnerabilidad social, centros educativos, sanitarios, de atención social, residencias de mayores, ni a instituciones sin ánimo de lucro.

El calendario inicial de suspensión temporal del servicio del reparto domiciliario que seguirán las agencias de distribución se iniciará el 5 de noviembre y seguirá durante todo el mes, los días 13, 21 y 29. En diciembre, los paros también se extenderán durante todo el periodo mensual (días 5, 11, 17, 23).

Entre sus reclamaciones, la organización ha exigido al Ministerio para la Transición Ecológica la modificación y actualización de la Orden IET/389/2015 que actualiza el sistema de determinación automática de precios máximos de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo envasados; y una "actualización justa y adecuada de la comisión por bombona repartida por parte de los operadores".

Falta de respuesta

En un comunicado, la federación ha lamentado los paros, que justifican ante "la falta de respuesta por parte de las autoridades y de los operadores", con un sistema de actualización de la retribución que lleva "más de una década sin actualizarse".

"Las agencias --de distribución-- no buscan perjudicar al consumidor final, que no ha de verse afectado por las reivindicaciones del sector, si no que persiguen que las comisiones por botella que perciben se actualicen y distribuyan de manera justa y conforme a la realidad del servicio con el fin de intentar revertir el continuo deterioro de la actividad e impulsar su modernización, acorde con los objetivos de Desarrollo Sostenible y el reto de la Digitalización", ha expresado.

Según ha relatado Fedglp, las agencias distribuidoras han estado soportando desde hace años "crecientes costes operativos que hacen insostenible continuar con el servicio bajo las condiciones actuales".

"El encarecimiento del carburante, el incremento de los costes laborales y las exigencias medioambientales, sumado a una retribución estancada, impiden que las distribuidoras puedan seguir operando sin sufrir pérdidas", han denunciado.

En este sentido, la Fedglp ha expresado su "confianza plena" de que esta medida obligue tanto a los operadores como a las autoridades competentes "a fin de que se revise y actualice la normativa vigente para garantizar una retribución que cubra los costes reales del servicio". "La federación seguirá dialogando con todas las partes implicadas y espera que las reivindicaciones sean atendidas lo antes posible", ha concluido.