¿Qué ingresos atípicos tendría que explicar en la declaración de la renta?

Desde el pasado 2 de abril se inició la Campaña de la Renta 2024, por lo que hay que presentar la declaración de la renta del ejercicio fiscal del pasado año. La Campaña finalizará el próximo 30 de junio. Si estás en pleno proceso de realizar la declaración este año y tienes algunas dudas sobre tu borrador, la Organización de Consumidores y Usuarios, OCU ha recordado algunos de los ingresos menos habituales que también debes tener en cuenta en la declaración de la renta.

Principalmente, al hacer la declaración de la renta a la Agencia Tributaria resumes los ingresos y gastos que has tenido a lo largo del curso fiscal y se imponen los impuestos necesarios, algunas veces sale a pagar y en ocasiones a devolver. No obstante, no todos los ingresos están sujetos a declarar en el IRPF. La OCU ha señalado las dudas más habituales con los ingresos más atípicos como un préstamo personal, las ventas en plataformas de segunda mano o las ventas de un coche.

En el caso del préstamo personal la OCU señala que no hay que pagar IRPF ya que normalmente ese préstamo se pide para hacer algún tipo de pago, por lo que "no es un ingreso que te enriquece", aunque quizá si podría generar alguna deducción dependiendo de a dónde vaya destinado ese préstamo.

Por otro lado, las ventas e ingresos generados en plataformas de segunda mano como podrían ser Vinted o Wallapop, no tienen que ser declarados, no obstante, si estos ingresos llegan a superar los 1.000 euros anuales si se consideraría que podría ser un negocio por lo que si tendría una tributación económica.

En el caso de la venta de un coche, esta no se tendría que declarar a Hacienda a no ser que se considerara una ganancia patrimonial, es decir, que se ganara dinero con la venta del coche, por lo que deberías poder venderlo por más dinero del que te costó, algo que no suele ser habitual ya que por norma general, los coches se devalúan en cuanto salen del concesionario.